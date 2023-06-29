自由廣場》綠建築標章比ESG「好賣」

◎ 陳文卿

最近ESG（環境、社會和公司治理）似乎成了顯學。百工百業都將ESG掛在門面上，尤其是很多建設公司的看板，更以ESG為主要訴求。可是ESG其實僅是個資訊揭露，並無相互比較評量的認證標準。大部分民眾也無法認知到ESG有甚麼好處，對這樣的訴求似乎也無感。若純就環境角度而言，最直接了當的作法是，如果建設公司所興建的建築物都能以取得「綠建築標章」為目標，並使用符合環保、永續的綠建材，則產生的效益就可直接反映到ESG上。

我們曾調查國內各類綠建材生產時之廢棄物與二氧化碳排放之減少效果，發現以陶瓷面磚再生綠建材為例，使用至少十五％的回收材料，因此生產一公噸的陶瓷面磚就減少了六十公斤的CO2排放。而若以發電廠之煤灰來替代水泥，所生產的「綠混凝土」，每一公噸可減少一百四十公斤的CO2排放。建築物若能使用循環再生綠建材，除可促進資源循環利用率外，更可減少廢棄物造成的環境汙染，以及減少CO2排放等效益。

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因此，建設公司使用循環再生綠建材，將可以在ESG資訊揭露上清楚的記載對減少污染、減少碳排放、減少原物料採購等之顯著效益。而金融業也可將建設公司因應氣候變遷相關風險的作為，作為融資的重要考量依據。而如果這個融資的相關優惠，也因而能讓消費者於購屋貸款時享受到好處，社會大眾就將更有感了。

（作者為台灣綠建築發展協會理事、再生綠建材產業推動聯盟召集人）

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