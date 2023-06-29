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自由廣場》另一種「覺得心痛」

2023/06/29 05:30

◎ 周威同

臉友轉貼成大資工系蘇文鈺教授的臉書文「覺得心痛」，大意是他課輔班的一位弱勢學生努力考上國立科大資工系，畢業後卻找不到工作的窘境，他繼而反思被詬病已久的大學教育學用落差的現象。然而我更關心的是，大學教育除了預備作為培養符合社會所需人才之外，在中學教育之前的學生必須具備哪些能力？

如果我們檢視現行「十二年一貫」的一○八課綱與學科能力目標，就會發現其中落差很大。課綱是教育理想與政治現實的折衝，並且引導著教師設計課程的方針。但目前教學現場的老師，長久以來養成依賴教科書，從過去的獨尊國立編譯館，到現在百花齊放的出版社。教科書以前是政治正確導向、是「意識形態的國家機器」，當今是各學科領域大老把持再發包給徒子徒孫撰寫，學校端選書也僅是聊備一格。

真正有能力依據課綱自主編寫教材的教師，在師資培育的過程受過這種訓練嗎？新生代的教師或許有，但絕大多數只會寫教案，而且開始教書之後就幾乎不寫教案；除非是擔任各學科中心種子教師或研究教師必須繳交的作業，或是參加所謂「教案比賽」。換言之，如果連教師都沒有所謂的素養，我們如何期待能教育出符應課綱所強調的「素養導向」目標？

學生背了一大堆在現實世界根本難以應用的抽象詞彙、公式、概念與所謂的「知識」，不過就是為了取得大學入場券。而考上頂大的學生們真的「比較」聰明優秀嗎？或許有，但大家心知肚明，他們只不過是記憶力「比較」好，或者懂得運用策略掌握考試技巧。而分析、歸納、統整、綜合的能力呢？

教育本來是為了啟發學生對於世界的好奇心，以及對知識的想像與熱情。而在中學以前的階段，體制教育已經把上面這些摧毀殆盡，大部分的學生連問「問題」的能力都付之闕如，遑論一○八課綱「探究與實作」最重要的發掘「問題意識」？他們對貧富差距現象、對移工等弱勢族群所受到的歧視與勞動剝削、對環境與世代正義等等議題無感；即使學測分科測驗的考題會涉及這些議題，絕大部分的學生只是把課本臚列的「知識」背出填答而已，真正有感者幾希？

除了譴責頂大學生發表歧視言論或偏差行為外，難道我們不該去思考整個教育體制的問題根源嗎？

（作者為公民教師行動聯盟發起人，台東女中公民與社會科教師）

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