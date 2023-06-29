自由廣場》民眾黨支持者樣貌與決戰台中

◎ Chloe Yang

本月台灣民意基金會與中廣蓋洛普接連公布總統民調數據，當大眾目光集中在「侯老三」，筆者則憂心發現民眾黨柯文哲不但逐漸穩居民調老二，且從地區支持度數據，看出民進黨的軟肋。

筆者曾以二○二○年政大選舉研究中心所做的總統與立委選舉調查面訪問卷統計資料來代入回歸模型後分析，得出民眾黨支持者的背景樣貌：年紀輕、高學歷、戶籍於中部、不在意統獨問題與國族認同、不滿民進黨在國會的表現、堅信自己所選的政治人物。延續以上的選民側寫，搭配上台大政治學系張佑宗教授上個月在媒體上發表分析，主觀自評社會地位較低的人，傾向支持柯文哲這種「非典型」的政治人物。

請繼續往下閱讀...

綜上兩項研究，民眾黨支持者與我們生活經驗所認知二十至二十九歲的年輕族群相吻合。該族群的學歷較高，但對社會有較強烈的被剝奪感，經常表達對執政黨的不滿，習慣利益導向或是高度理想性地看待事情。發現藍綠之外的「非典型」政治人物，即成為黏著度高的粉絲。

近年台中市的移入年輕人口多，尤其屯區與外圍房價相較低的區域。這批「新住選民」正在改變台中市的政治生態，而且來勢洶洶。透過二○二○年民眾黨政黨票及二○二二年台中市長選舉在各行政區的得票狀況分析，民眾黨勢力成長區為北屯、西屯、南屯、南區、大里、太平、霧峰、潭子、大雅，這幾個區人口佔台中市五十四％，而民眾黨也想在這些成長區域提名立委候選人，拉抬總統與政黨票。

台中市人口數排名全台第二，選民的投票意向影響大選甚鉅。再者，中彰投是個交流互動頻繁的大生活圈，易受中市選情表現外溢影響。中台灣是大選的重要關鍵，絕對不能讓台中成為壓垮本土執政的最後一根稻草。

身為守護本土價值的選民，深切呼籲泛綠聯盟應該推選具有理念性、公益性的候選人，不是只顧黨派利益交換，或找譁眾取寵卻爭議多端的人選。回顧過往選舉，台中整體選民形態並非鐵板一塊，而是「隨風向搖擺」。風向要起，需要堅實優秀的人選與熱切的情感連帶。這樣的選戰，我們並非沒有見過。去年蔡培慧立委的補選，賴清德親自打電話給里長請託支持一個為了南投一戰再戰的在地人才。今年，台中選民，我們何時可以接到這樣的電話？

（作者為台中在地ＮＧＯ成員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法