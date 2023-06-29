自由廣場》想起四位學者教育我們…

◎ 吳海瑞

要說服九、十年前關心服貿議題的選民，並不容易。因為他們多少會記得當時部分主流媒體、學者，是如何「教育」普羅大眾的，以及立法過程的瑕疵。

二○一四年二月，中經院區域發展研究中心主任顧瑩華，在《聯合新聞網》發表「中韓簽FTA 台灣10年玩完？」。當時，二○一二年才啟動談判的南韓後來居上，與中國的FTA英文版剛出爐，正式簽署指日可待。而台灣二○一○年八月經立法院表決通過的ECFA，後續的服貿、貨貿協議卻仍在猶疑、爭辯中。顧瑩華認為「終有一天等到韓國產品都是零關稅了，台灣的產品最後只有被取代的分。而企業不會等產品都被取代才來因應，會先外移。到時候不用等十年、廿年韓國關稅降完，台灣就玩完了」。

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台大經濟系教授林建甫當時也憂心，如果中韓FTA於二○一五年生效，而兩岸ECFA服貿協議仍無法通過，對台灣將帶來「原子彈級」的震撼。

中華經濟研究院副院長王健全《遠見雜誌二○一四年二月號：「2015年！台灣大限？」》受訪時表示：「台灣如果不能夠加入區域整合，年輕人22K將成常態，五年後台灣最好的狀況就是現在。」

國發會主委管中閔在一演講中指出，政府曾在二○○○年模擬韓台貿易比，預測到二○一二年，韓國會是台灣的一點三倍，但最後實際達一點九倍。若以現在速度模擬，到二○二五年，韓國貿易總量會是台灣三倍。如果加上RCEP、中日韓FTA加持，幅度更將超過。

上述量化的部分不難檢驗：先不論台灣的基本工資已經超越22K，並非如學者所預言的五年停滯或更差，二○二二年韓國貿易總值創新高，來到一四一五○億美元，是台灣九○七五億美元的一·六倍，也不是如管爺預估的由二○一二年的一·九倍往三倍拉大差距，而是縮小中；而且，韓國去年是入超四七八億美元，台灣是出超五一四億美元。

ECFA是馬英九競選總統的政見，無奈未能落實，其間馬還認為王金平主導的立法院在扯後腿，不惜發起政爭，並策畫在三十秒之內將服貿協議送交院會的「黑箱」作業，進而引發太陽花學運。

現在柯文哲拋此議題，意在拉攏深藍，也讓沒有經歷那個年代的年輕選民，去爬梳過去國民黨的黑歷史；而算計民進黨不會（主動）談，展現他更有彈性、沒有意識形態的形象；對中國也算釋放善意。這是一魚多吃的高招。

（作者為上市公司專業經理人）

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