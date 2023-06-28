社論》將軍「獨裁者」的一張王牌

華爾街日報報導，布林肯訪中期間，中國企圖就台灣總統大選爭取美國合作。報導稱，中方指賴清德可能加劇兩岸的緊張，進一步傷害美中關係，希望美中像二○○三對陳水扁發出警告那樣。但布林肯重申美國的立場，將不偏不倚，不支持對選舉過程進行干預。此一訊息之披露，合理的推論是，如果華府同意北京，雙方將暗中合作，不會公開談論；但華府並不認同北京介選行為，也間接打臉主張接受北京條件，展開和談以避戰求和的台灣參選人。不妨說，先前AIT主席羅森柏格訪台所稱：美國支持台灣的民主選舉、反對外部勢力干預台灣選舉、美國不會在大選中選邊站、將與明年初台灣人民選出來的領導人合作，她傳達的訊息應是「反對中國介選」！華府的對台政策，必須與日、韓一盤棋，不言而喻。

布林肯離開北京之後，中國駐義大利大使賈桂德在遙遠的地方放炮。民主世界紛紛要求維持台海現狀，最近的例子是李強首度以中國總理身分出訪德國，蕭茲當面對他警示：「我們堅決反對企圖在東海和南海透過武力或脅迫，片面改變現狀，特別是針對台灣。」而賈桂德不下於盧沙野，斥責有關國家要求保持的台海現狀，實質上是要維持台灣的「謀獨現狀」。這位外交戰狼說，「台灣當局」僅是「反中央政府」的「非法地方政權」；聯合國大會第二七五八號決議表明「台灣屬於中國」。然而，按照他的言下之意，台灣的現狀不就是獨立於中國之外嗎？中國反對台獨的作為恰是改變現狀！

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「北京的一中原則」，經常訴諸美中三公報、聯大二七五八號決議。其實，三公報頂多就是，美國「認識到」中國有自己的講法，並沒有背書（「承認」）；聯大二七五八號決議，解決的則是「中國代表權」（由蔣轉毛），隻字未提台灣。此所以，基於台灣關係法、美中三公報、六項保證的「美國的一中政策」，跟「北京的一中原則」大異其趣。直到今天，依舊雞同鴨講。本報專欄作家譚慎格最新文章指出，尼克森圖書館收藏的尼克森、季辛吉對話錄音帶顯示：尼、季彼此確認，「我們不會鼓勵台灣獨立，但我們也沒有說我們會反對台灣獨立。我們沒有說我們會阻止台灣獨立。我們也沒說我們反對台灣獨立。我們說我們不會支持台灣獨立。這就是我們的立場」。由此可知，布林肯在中國稱不支持台灣獨立，拜登則對習近平視訊說「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定」，華府的政策始終對「不支持」、「反對」的分際瞭然於胸。

美中建交以來，政策長年向北京傾斜。主要的線索在於：一，聯中制蘇、終結越戰所代表的戰略需要；二，鄧小平經濟改革、開放市場等所代表的經貿機會；三，中國終將成為美國友好國家的共治西太平洋夥伴；四，另加一個不可妥協的期待：北京以和平方式解決兩岸分歧。可惜，這樣的一張關係清單，潛藏不少令人憂慮的暗礁，只是美國與西方選擇「善意期待」，而中國從未承諾放棄、而且已以武力脅迫台灣。不過，美國也對中國埋下伏筆，台灣關係法、美中三公報、六項保證反覆提到，中國遵守和平原則攸關至重。二○一二以來，習近平的「新時代」作風，令鄧小平總設計的路線陰影（六四事件所凸顯之政左經右）加速裸露，以及他個人的稱霸野心性格（二十大三連任、政治局常委清一色），展現對美、台、印太、全球事務之軍事冒進主義，而中俄結盟趨勢加強兩者對美國的挑戰，新冠疫情、烏俄戰爭更導致美國（從川普到拜登）地緣戰略之調整更無懸念。

華爾街日報還報導，賴清德可能在八月過境訪問美國。整體脈絡看來，拜登政府對「務實台獨」的態度，已經截然不同於小布希政府對「一邊一國」的反感，美中敵友轉變之時勢使然也。習近平對布林肯所說的，「中國不會去挑戰和取代美國」，華府顯然再難置信。因為中國還在南海、東海、間諜氣球、古巴監聽站，乃至全球範圍與美國針鋒相對。近年，「獨裁者」正以武力片面改變現狀，諸如解放軍機艦擾台常態化、指示解放軍二○二七以前做好攻台準備等，華府則已啟動協助台灣自衛獨立現狀之軍事作為，凡此與不支持台灣獨立的措辭，形成當下的戰略模糊現場。如果「獨裁者」仍執迷不悟、鋌而走險，反對武力改變現狀、支持台灣免於被中國入侵者，進一步把「武力脅迫台灣」與「外交承認台灣」劃上等號，可能是被迫出手將軍「獨裁者」的一張王牌（trump）。

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