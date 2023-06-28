自由廣場》以色列國防值得台灣借鏡

◎ 姚中原

美國前副國安顧問博明十五日率領包括來自美國和以色列的退伍老兵和國安人員，會見總統蔡英文表示，烏克蘭為台灣提供了一個重要啟示，就是嚇阻遠比戰爭更有用；博明更提到，以色列人口不到台灣的一半，也沒有台灣的海洋和山脈作為天然屏障，然而過去五十年來，面對數量上占優勢並擁有先進技術的伊朗，以色列仍贏得了每一場戰爭，阻止敵人入侵。

實施男女皆服兵役的以色列，國土面積只有二．二萬平方公里，不到台灣的三分之二，人口也只有八百萬，約是台灣的三分之一。但近年來以色列在高科技武器的研發、軍事作戰技術的創新，以及「不對稱作戰能力」展現方面，受到國際高度矚目。

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二○二一年以色列國防軍利用無人機蜂群定位、辨識，空襲加薩走廊、攻擊哈瑪斯武裝份子，創下全球首度無人機蜂群參與實戰的紀錄，這也是世界上第一場人工智慧戰爭。當年國防軍也使用以色列防務公司埃爾比特系統（Elbit Systems）開發的雷神（Thor）垂直起降四旋翼無人機，掛載強烈彈藥，鎖定、摧毀了敵人的多處軍事要塞和火箭發射地點，短短幾天內，就完成卅多項軍事任務，戰果驚人。

以色列國防主要優勢，不在兵力數量多寡，而在戰鬥人員的訓練精良及作戰計畫的創新靈活。以色列善用自行研發的新型武器在戰場作戰，同時亦將這些武器售給世界各國。例如二○二二年二月底，俄羅斯入侵烏克蘭第四天，德國總理蕭茲公開宣稱，未來政府每年將大幅提高軍事費用，使德國成為歐洲國防預算最高的國家，蕭茲更表示，德國已計劃向以色列採購先進的無人機。

六月十四日以色列國防部宣佈，去年國防出口額達到創紀錄的一二五．五六億美元（約新台幣三八八六億元）；此軍售金額，較前三年成長五十％、比十年前成長一倍。國家方面，亞洲和太平洋地區佔以色列國防出口的卅％，歐洲為廿九％，北美為十一％等；至於軍售項目，無人機系統佔了四分之一出口額，飛彈、火箭和防空系統佔十九％，雷達和電戰系統佔十三％。以上數據顯示各國建軍趨勢，也說明以製的武器受到全球重視。

以色列與台灣同樣面臨外在強敵的生存威脅，但以色列人有強烈保國衛民和抗敵決心。建國半個世紀以來，先後與周邊阿拉伯國家發生六場主要戰爭，以及數次規模不等的武裝衝突，但以色列都一一擊退不同敵人。躋身軍事強國的成功原因，就在於其軍隊能針對敵情威脅，不斷改變作戰方式，持續創新戰術戰法，研發最新武器系統，設立尖端的網路作戰部隊，並有一套完善的全民皆兵制度，值得台灣借鏡。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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