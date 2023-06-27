自由廣場》新進教師行政工作的困境

◎ 林進嘉

友人小孩台師大畢業後擔任代理教師幾年，日前通過教甄成為某高中正式教師。報到第一天，某主任即邀請其擔任組長工作，她雖一口答應，心裡卻忐忑不安。

菜鳥教師擔任組長，已是國高中和小學公開的秘密。甚至有些學校在教甄簡章即註明：「不得拒絕學校安排之行政工作」。實務上，在進入二階口試時，「教戰守則」就有一條，「要欣然同意擔任行政工作」。

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願意擔任行政工作，竟成為教師甄試的通關密語，且教育界放任它行之多年。這個問題顯示出行政工作的條件有多差：錢少、事多、責大、難推動。每個月幾千塊的行政加給，課任教師只要每週排課超過三個小時，鐘點費就可輕易超越加給。最重要的是，教師最令人羨慕的福利「寒暑假」就全沒了

這條件，如果有那個資深教師願意擔任行政工作，那一定是頭殼壞了。除非政府將學校的行政工作完全委由公務員擔任，否則學校行政工作就一定要有人做。資深教師認為，那是校長的責任，既然當校長就要有能力找到人做行政，否則校長也是一個頭兩個大。

學校行政工作，事多錢少對年輕教師或許還可忍耐，但很多溝通協調、困難學生事務的處理，對他們可真是一件殘忍的工作。更慘的是，剛進入教師行業，卻把全部精力放在教育行政，無法在教學實務上歷練，對他們後續的教師生涯是一種傷害。因為某些行政工作，還要處理一些資深教師都無法處理的學生霸凌、自傷、恐嚇等棘手問題，不僅對新進教師是一種創傷、對應被協助的學生也不公平。

這種校長為難、資深教師被罵自私、新進教師悲慘、學生未受專業照顧四輸的狀況，在教育界存在多年，是政府的失職，但不是沒有解方。如果不能把教育行政全由公務員專任，就要拿出足夠條件鼓勵資深教師擔任。這個條件，不只是待遇提高，而是讓擔任教育行政工作變成是一種榮譽。但若真沒辦法，至少明文規定教學年資若干年以上才能擔任行政工作吧。不應該繼續讓菜鳥教師擔任組長主任，就像醫界不可能讓第一年住院醫師擔任總醫師一樣！

（作者是精神科醫師、台南市民）

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