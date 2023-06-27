自由廣場》一日翻車現場

◎ 張約翰

烏俄戰爭一年多來最戲劇性的一幕，莫過於在烏東小城巴赫姆特為俄羅斯立下最大功勞的傭兵組織瓦格納集團，廿三日發動號稱「正義遊行」的叛變後，廿四日未爆發正式武裝衝突就喊停，領導人普里格津可能前往白俄羅斯，一日叛變宣布落幕。

由於烏俄戰爭一年多來讓全世界深受影響，這場戰爭因此令人極為關注；而台灣因與烏克蘭同樣處於有強大敵意鄰國的境況，因此媒體也很喜歡拿烏俄戰爭與將來可能的台海戰事比較。瓦格納的一日叛變，馬上成為國際焦點。

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不過，由於台灣新聞媒體多年來日漸減少國際新聞的資源，除了名嘴在政論節目照著腳本人設及製作單位提供的資料誇誇其談，第一手採訪報導已經是奢求。一般人平常想接觸國際新聞及評論，只能漸漸轉向社群影音平台與Podcast這些自媒體頻道，這些替代資訊管道有大量的國際新聞及評論，什麼立場、什麼風格都找得到，速度也不遜於傳統媒體，因此這次一日叛變事件就讓社群自媒體跟著熱鬧起來。

但一如電視台的政論節目，自媒體的國際新聞頻道大部分也有其人設及鮮明立場，這些人設及立場與其內容共同建構成一場秀，不是用來傳遞客觀資訊與理性論政的，而是用來刺激情緒討好目標閱聽人群，簡單說就是透過激發各種情緒的娛樂效果，閱聽人在當中與頻道主共享喜怒哀樂。

於是在這場一日叛變中，不同立場的自媒體一開始急著搶流量而說著閱聽人想聽的話，引用各種可信度低的社群平台小道消息，而其評論不如說是許願；結果一天後瓦格納集團停手，這些小道消息與願望變成自媒體頻道的大型翻車現場。

經此一役，筆者建議，如果不是與自己身家高度相關且具急迫性的事件，那麼往後要吸收國際新聞與評論，還是不要只講求娛樂效果與快速更新。有幾個指標可以判斷哪些是吸收國際新聞的可靠自媒體頻道：是否說明引用的資訊來源，這些來源又是否可靠；日常的內容除了給予資訊，是否還能提供易懂的解釋；評論是否基於事實，還是藉機嘲諷謾罵。

筆者沒有什麼推薦的頻道。尋找適合自己的可靠自媒體頻道，還是要花點時間做功課。總之新聞不只是娛樂，評論不只是許願，祝大家都找到可靠的頻道。

（作者是世新大學傳播博士）

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