自由廣場》從氣爆、天坑和生命園區案 看楊文科縣長

◎ 董昱輝

新竹縣竹北地區最近不幸發生氣爆意外，造成一名十六歲的青少年身受重傷，數百位居民受到波及，六個里的天然氣使用受到影響。面對縣內如此重大的工安事件，楊文科同時身為新竹縣長與造成氣爆主因的新竹瓦斯公司董事長，卻因私人因素遲遲未出面，甚至派出副縣長陳見賢表示¬「將協助受災戶請求國賠」。如此卸責舉措令人咋舌，不僅將保護縣民之責拋諸腦後，更罔顧瓦斯公司作為縣府全權持有的公營事業所應負擔的完全賠償責任。

楊文科第二個任期以來，地方施政可說是荒腔走板。除了氣爆案外，先前同樣發生在竹北的天坑事件與新豐湖口的生命園區爭議，都顯示出楊文科對於縣民權益的不管不顧，以及對自身權力展現出的傲慢。在竹北的天坑事件中，面對已經造成周邊道路五次坍塌的危險工地，楊不僅對建商違規的行為輕輕放下，更隱匿自身免費使用建商展示中心作為競選總部的利益問題，甚至企圖將責任推給市公所。

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而在面對生命園區的問題上，楊文科更將「選前騙票、選後忘掉」這句話展現得淋漓盡致，先是在選前答應中止生命園區的計畫，而在選後三天內就將生命園區的建設列為首要施政重點。面對鄉親的反對，不只拒絕出席公聽會，更由立委林為洲叫鄉親「不要像狗一樣亂叫」，顯見楊對於縣民權益的漠視。

新竹縣不需要一位僅在乎自身私利的地方首長，也不需要一位只會為特定利益團體背書而無視縣民聲音的父母官。縣長的不作為、漠視和濫用權力，以及對民眾權益的忽視和對政治承諾的背棄，更傷害無數縣民的期待。

（作者是自由撰稿人、政治工作者）

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