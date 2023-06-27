自由廣場》美國新印太戰略與台灣的契機

◎ 張延廷

印度總理莫迪訪美，美國罕見以高規格接待，並立即談妥卅億美元MQ-9B「海上衛士」無人偵察機，還包括戰機發動機及合作成立半導體生態系統等重要協議。由於我國也獲得美國同意出售MQ-9B無人機，可藉此分析我國的利弊得失，更可深入洞悉變化多端的美國地緣戰略佈局。

美國基於印太各國的軍備現代化，以新系統及戰力設置為重點，目的在讓這些系統共同串聯運作，成為印太防務再形塑的重要基礎，讓新科技與戰力因素能影響盟國的部隊。

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首先，防務整合更趨緊密，同時將攻勢化的佈局融入守勢的防禦作為，以更廣域的飛彈與防空系統為整合的核心，例如建置環太平洋沿岸的長程預警雷達及艦載與陸基反飛彈系統，同時建構空中偵察與防空火力系統間的即時連動。其次，統整已成軍部署在亞太地區的各國情蒐無人機隊，創造美國在東亞盟國間更大的戰力。

在軍備技術上，以高空長航程無人機結合神盾雷達系統，做為F-35匿蹤戰鬥機的輔助單元，將長程反飛彈預警雷達功能與第五代戰機整合成全新的「非固定編制單元」，藉以形塑更強大的戰場阻絕力量。再者，可藉由軍隊的前沿部署感測裝置與指管（C2）飛機來強化飛彈防禦系統，延伸戰機及飛彈的打擊能量。其次，強化亞太地區美軍的軍種與盟國的作戰平台整合。由於軍事系統的多功能化和地緣政治的複雜性，使美國所設定傳統的協防戰力已不敷運用，只有建構更大的印太戰備想定，整合各個不同的作戰系統，在「動態防務」與戰場圖像完全連結才具體可行，這是美國積極推銷無人機的實情。

目前正在成形的第六代戰機的作戰概念，可使美國在東亞「動態防務」雲端化，也讓美國和盟國的聯防能力變得更實戰化，並由聯合軍演強化在此地區的政治影響力。美國和盟國間的各種偵察裝備串聯也是在積極建構一種新的戰場佈局，這種戰略部署可輕易取得區域的軍事主導權，逐漸將盟國的武裝力量轉化成美軍在東亞的輔助武力，如同日本自衛隊對駐日美軍的依存關係一般。更重要者在於個別載具、部隊、戰場主控力的整合，因為一支可遂行聯合作戰的部隊一旦成形，未來美軍可做到「太空軍」與地面、海面各作戰單元的全場域鏈結。

美國藉由無人機和資料鏈路的部署，可結合盟國組建一支可調整編制的模組化部隊，已具有遠程打擊的作戰條件，同時，組建符合地區特性的目標化部隊，可因應各地區的軍事危機，亦可和我國實施聯合戰術編組以防範中共的武力冒進。考量印太地區的非傳統安全任務不斷拓展，這些任務等於強化美軍及盟國軍隊的合作默契，因此我國已有必要積極掌握機會，不能只在本島和離島後備動員，必須在美國出售無人機之後，接著納入國軍在印太地區演習，才能達到軍事以外的區域聯防效果。

（作者是前空軍中將副司令、清大榮譽講座教授）

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