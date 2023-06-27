自由廣場》布林肯的發言 不應遭斷章取義

◎ 林逸民

習近平十九日於北京會見美國國務卿布林肯，布林肯於會後透露談話內容包括：美國遵行一個「中國政策」、不支持台灣獨立、反對任何一方片面改變現狀、希望台灣具備自我防禦能力。布林肯更特別指出：全球五十％貨櫃運輸會通過台灣海峽、七十％的半導體來自台灣，台海穩定事關全球。

布林肯的談話被國內統派媒體擷取「不支持台灣獨立」一句大作文章，甚至連部分本土媒體也不明所以，跟著起鬨，當然，其實美國國內對布林肯此般發言也有相當多的批評，認為是諂媚習近平，沒有為美國的重要盟邦台灣說話，但布林肯身為國務卿，當然不會犯下這樣的戰略錯誤。

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布林肯的所有發言，必須從全盤觀點來理解，並從美國的整體國策變遷一以貫之，才能正確解讀，不是憑著隻字片語、斷章取義。首先，布林肯強調的「一個中國」就是關鍵，美國過去在冷戰時代，為了聯中制蘇，表面上接受中國的「一個中國」主張，事實上，面對中國認為「一個中國」就是中國包括台灣，美國卻不置可否，從未承認中國主張，只強調世界上只有一個中國，保持戰略模糊。

小布希時代發生九一一事件後美國需要聯中制恐，又回到這樣的戰略模糊，但是，隨著中國成為美國當前最大假想敵，自川普時代，延續到拜登時代，美國走向戰略清晰，對於美國的「一個中國」政策，已經有非常明確地闡述，那就是：世界上只有一個中國，台灣不是中國。也就是，中國歸中國，台灣歸台灣的「一中一台」。

在美國如今的「一個中國」定義下，布林肯起手式就說美國的「一個中國」，亦即強調一中一台，也就是美國早就認定台灣是實質獨立國家，已經獨立的國家當然不用再獨立，所以無所謂台灣獨立的問題，沒有這件事可言，當然無所謂支持，這也就是布林肯稱美國不支持台灣獨立的基本邏輯，接續布林肯又堅定的表示反對中國改變現狀，現狀就是台灣已經是獨立國家，亦即強調美國將保衛台灣的獨立現況。

這也呼應布林肯特別指出：全球五十％貨櫃運輸會通過台灣海峽、七十％的半導體來自台灣，台海穩定事關全球。若是美國不重視台灣，特別講這戰略意義要做什麼？其實布林肯正是告知習近平，台灣和美國利益關係密切，不要給我打台灣的主意！

布林肯的發言不應被斷章取義，有國際戰略外交常識的有識之士，都明白外交高層尤其是國務卿，其對外發言解讀都要從國家戰略的一致性邏輯去思考，不能單獨節錄片段，國內媒體沒有這樣的國際識讀基本知識，令人喟嘆，有心人想藉此操作疑美論，或是操作親中，則是貽笑大方。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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