晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》布林肯的發言 不應遭斷章取義

2023/06/27 05:30

◎ 林逸民

習近平十九日於北京會見美國國務卿布林肯，布林肯於會後透露談話內容包括：美國遵行一個「中國政策」、不支持台灣獨立、反對任何一方片面改變現狀、希望台灣具備自我防禦能力。布林肯更特別指出：全球五十％貨櫃運輸會通過台灣海峽、七十％的半導體來自台灣，台海穩定事關全球。

布林肯的談話被國內統派媒體擷取「不支持台灣獨立」一句大作文章，甚至連部分本土媒體也不明所以，跟著起鬨，當然，其實美國國內對布林肯此般發言也有相當多的批評，認為是諂媚習近平，沒有為美國的重要盟邦台灣說話，但布林肯身為國務卿，當然不會犯下這樣的戰略錯誤。

布林肯的所有發言，必須從全盤觀點來理解，並從美國的整體國策變遷一以貫之，才能正確解讀，不是憑著隻字片語、斷章取義。首先，布林肯強調的「一個中國」就是關鍵，美國過去在冷戰時代，為了聯中制蘇，表面上接受中國的「一個中國」主張，事實上，面對中國認為「一個中國」就是中國包括台灣，美國卻不置可否，從未承認中國主張，只強調世界上只有一個中國，保持戰略模糊。

小布希時代發生九一一事件後美國需要聯中制恐，又回到這樣的戰略模糊，但是，隨著中國成為美國當前最大假想敵，自川普時代，延續到拜登時代，美國走向戰略清晰，對於美國的「一個中國」政策，已經有非常明確地闡述，那就是：世界上只有一個中國，台灣不是中國。也就是，中國歸中國，台灣歸台灣的「一中一台」。

在美國如今的「一個中國」定義下，布林肯起手式就說美國的「一個中國」，亦即強調一中一台，也就是美國早就認定台灣是實質獨立國家，已經獨立的國家當然不用再獨立，所以無所謂台灣獨立的問題，沒有這件事可言，當然無所謂支持，這也就是布林肯稱美國不支持台灣獨立的基本邏輯，接續布林肯又堅定的表示反對中國改變現狀，現狀就是台灣已經是獨立國家，亦即強調美國將保衛台灣的獨立現況。

這也呼應布林肯特別指出：全球五十％貨櫃運輸會通過台灣海峽、七十％的半導體來自台灣，台海穩定事關全球。若是美國不重視台灣，特別講這戰略意義要做什麼？其實布林肯正是告知習近平，台灣和美國利益關係密切，不要給我打台灣的主意！

布林肯的發言不應被斷章取義，有國際戰略外交常識的有識之士，都明白外交高層尤其是國務卿，其對外發言解讀都要從國家戰略的一致性邏輯去思考，不能單獨節錄片段，國內媒體沒有這樣的國際識讀基本知識，令人喟嘆，有心人想藉此操作疑美論，或是操作親中，則是貽笑大方。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書