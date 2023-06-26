自由廣場》評「3+1大學加兵役」

◎ 吳哲文

為對應即將恢復成一年的兵役役期，讓役男可以在大學畢業後無縫銜接下一階段的就學就業規劃，教育部推出包含補助及放寬每學期修習學分等方案在內的「3+1大學加兵役」方案。

相較於過去役期尚未縮短成四個月軍事訓練役前，台灣年輕男性多半是結束一個教育階段後再投身兵役、比同齡女生晚一至二年出社會的情況，這樣的措施無疑有利於年輕男性的生涯規劃，同時也能兼顧台灣逐漸升高的安全保障挑戰、以及因此而生的國防人力需求。但，看在中國國民黨的政客眼中，這樣的措施卻變成「以教育為工具」、甚至是「削足適履」。

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恕筆者直言，國民黨的政客們在評價「3+1大學加兵役」方案時，所使用的依然是責任倒置的手法，將近年來台海緊張情勢的責任，全部推給台灣，漠視中國才是從日常擾襲到軍事演習，持續造成台海動盪的事實，為敵國張目，忽略「中國始終未放棄以武力侵吞台灣的意圖，因此台灣無論如何都需要國防」的現實需求。

更有甚者，他們將馬英九時代的對中國卑躬屈膝、文恬武嬉及國防安保廢弛的種種事實，美化為所謂的兩岸和平繁榮，也因此他們可以對馬英九時代不斷裁軍的情況視而不見，並連帶忽略四個月軍事訓練役對國防安保人力結構的傷害，募兵制為主的人力結構下，人員薪資對作業維持及研發等費用的擠壓，以及役男基礎訓練、專業訓練及部隊歷練的整體訓練時程需求等因素；他們的批評是否有理，相信台灣人都看在眼裡。

恕筆者直言，台灣固然需要如同正常民主國家般的公共政策論辯，但是不需要某些政黨政客，在民主政治的掩護下，站在敵國的立場，以政策論辯之名，行配合敵國對台滲透破壞等政策、擾亂台灣社會之實。希望國民黨的政客好自為之。（作者為兼業作家，新北市民）

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