社論》2024總統大選主旋律

台灣總統大選競逐漸趨白熱化，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲形成三腳督形勢；在這個基本架構下，最重要的議題是台灣要選擇站在美國領導的民主隊，或是靠向中國為首的獨裁隊？亦即︰在地緣政治上，是要堅守民主價值、捍衛主權，參與以規則為基礎的國際秩序，抑或向中國威脅低頭，犧牲民主與主權，換取委屈、投降式的和平；或是經濟上，參與可信賴供應鏈的重建，發展先進科技產業，抑或繼續依賴中國的製造、市場，成為紅色供應鏈的小跟班，以及紅色中國稱霸世界的幫凶？台灣人民如何選擇，才是二○二四總統大選的主旋律。

明年總統大選又是一次台灣歷史轉折的關鍵時刻。過去的台灣史，有原住民部落聯盟式的大肚王國，以及荷蘭、西班牙、鄭成功的東寧王朝、清朝、日本，以及蔣介石等外來政權的統治，形成了多元文化、族群的底蘊；尤有甚者，近數十年來的民主化與本土化，更注入了民主、自由、人權的元素，加上經濟上融入國際經貿體系，已經將台灣建構成一個民主的美麗島國。事實上，多數統治過台灣的外來政權，都已成為歷史，不再對台灣形成威脅；但是，與台灣毫無淵源的中共，卻在建國之後，以「兩岸同屬中國人」為由，妄稱「台灣是其不可分割的一部分」、「台灣自古以來屬於中國」，並且採取實際行動，對台文攻武嚇，企圖併吞台灣。而中共的武力威脅與經濟脅迫，愈形緊迫，使得台灣成為《經濟學人》形容的「地表上最危險的區域」。總統選舉因而成為台灣命運的再次抉擇。

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在此歷史關卡上，親中、統派以經濟利益作為最重要訴求，宣稱台灣經濟希望在中國，只有強化與中國的經貿連結，才能享受兩岸紅利，互榮雙贏。如此的經濟論述，曾經具有吸引力，如今卻已被徹底拆穿。首先，與中國經濟整合，依據過去的經驗顯示，產生的經濟利益幾乎由中國獨享；中國吃肉，外人只能喝湯。中國採取改革開放路線後，吸引外資、人才湧入，助長經濟快速成長，但是中國不但對國內市場採取保護主義，扶植國內產業，不容許外企公平、透明競爭，尤有甚者，經過補貼、優惠的產品更向全世界傾銷，造成部分國家傳統製造業崩塌，基層勞工失業，加劇貧富差距。而外企幫助中國創造龐大就業機會，卻製造出強大的中國競爭對手。如此下場，台商最能感同身受，當年大舉西進，部分大廠替中國創造十萬、百萬的就業機會，如今卻面臨中國政策扶植的紅色供應鏈之激烈競爭，在產業殺戮的紅海載浮載沉。而台商大量西遷後，兩岸特殊的三角貿易形態，導致台灣產業形同被掏空，台商賺取的利潤只有少數匯回，多數留在中國，嚴重弱化了台灣的經濟，壓縮薪資成長空間。

幸運的是，當年在台商西進狂潮中，是否開放八吋晶圓赴中引發激烈辯論，促成台灣社會反思與警惕︰開放台灣最先進的晶片產業赴中，明顯不符合台灣的利益與安全。留住半導體產業，讓台灣產業脫胎換骨，造就了今日的護國神山，最終在全球疫情考驗下，發揮了台灣的經濟韌性，讓全世界看到了台灣，了解台灣晶片產業對全球產業運轉的重要性。因為台灣晶片產業的不可或缺，而中國在習近平的獨裁統治下，數位獨裁、軍事威脅、經濟脅迫兼施，形成一個邪惡帝國，意圖取代美國的地位，成為全球和平的最大威脅，促成美、歐、日等先進國家，徹底了解「台灣有事，就是全球有事」，推動了全球抗中的團結氛圍。而全球抗中的浪潮始於美國前總統川普，啟動了美中貿易戰、金融戰，到了拜登則升級到科技戰，禁止高科技晶片、設備、人才輸中，無異拔掉老虎的利牙，有效壓制其囂張氣焰。而拜登的抗中，在亞洲積極拉攏日本、南韓、印度、澳洲，擴及歐洲與北美，形成一種全球民主陣營抗中的共識，不但在軍事外交上建立各式各樣的聯盟，在經濟上也打造「可信賴供應鏈」、「友岸外包」、「晶片四國聯盟」、「印太經濟架構」等，推動「去中化」，力抗中國橫行霸道的軍事、經濟脅迫。由此，各先進國家、集團開始警惕對中國過度依賴的後果，雖然還沒有到脫鉤的地步，但強調經濟依賴中國是一種風險。

當前的國際社會處於「去中化」與「去美化」的對抗，這是台灣總統大選面對的大氣候，不可能有所謂「親美友中」、「大國等距」等，企圖左右逢源的投機空間。歷史證明︰當台灣抗拒不了中國的磁吸時，往往種下經濟體質虛弱、低迷不振的惡果；當台灣走向多元發展、分散投資，不再單押中國時，經濟反而可以闖出一片天。尤要者，民主自由已成為台灣人的DNA，不可能接受獨裁威權統治。因而，選民必須由這種大格局思考總統大選，方可選出一個可以正確領航台灣的國家領導人。

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