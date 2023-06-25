自由廣場》柯文哲大話失言 選民智慧分辨

◎ 吳一忠

最近柯文哲一席「重啟服貿談判」主張，被「叮」得滿頭包，即使柯辦否認，仍引起不少非議。事實上，翻開柯的舊歷史，說話前後不一不勝枚舉。

二○一六年柯P對市府員工測謊，希望抓出洩密者，不配合者則逼退，這樣的行為違背信賴的原則，對照柯P標榜市政公開透明，可說是自打嘴巴。

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就職將屆滿一週年時，在臉書po出反省影片，承認一年犯下錯誤罄竹難書，如「波卡」和「議會槌桌」。

他不但沒有反省，反而變本加厲，訂下「不站台、不錄影、不錄音、不掃街」的「四不原則」，並規範市長和局處首長應保持行政中立，不可在上班時間從事站台、拜票等助選活動。但說與做是兩碼子事，柯P以座談、參訪、音樂會、公開會談等方式，為他黨候選人助選，卻辯稱非上班時間；又騎腳踏車南下到高雄為某立委參選人站台高喊「凍蒜」，明顯的違反自訂的「四不原則」。

柯P很難接納別人的意見，即使有心就教，仍無法放下身段，做事獨斷獨行，大話連篇虛妄不實，承諾八年內蓋五萬戶公宅，只蓋了二萬多戶，遭質疑政策跳票，就推說是政務委員張景森「教壞了」；說松山機場二○二○年前要搬家，交通部持不同看法，計畫是二○三○年，十五年內搬不了家，等於打了柯文哲的臉。五大弊案不了了之，最顯著的就是大巨蛋，八年無力解決，卻把責任推給前朝，真是服了他。

換言之，柯P令人詬病的關鍵在於「說得多，做得少」，亂開空頭支票，提了一大堆計劃，光說不練，都只是空口白話，誠如台灣俚語：「講甲規畚箕，做無一湯匙」。

柯P辯稱不算做白日夢，很多事在他手裡都「改變成真」；但從社會住宅到營養午餐；社子島開發到改善內湖交通；南港瓶蓋工廠到大巨蛋，跳票紀錄罄竹難書。印證柯P只會打「屁」，耍嘴皮子說過就算，如今美夢變噩夢，台北市民總算如夢初醒。

俗話說「聽其言，觀其行」，柯P八年市長一事無成，根本不值得信任。儘管政績不力，仍想參選二○二四年總統，問題是，面對無厘頭、口不擇言、毫無建樹的草包，死忠「柯粉」依然支持，年輕人趨之若鶩，是對偶像崇拜昏了頭，還是缺少智慧沒分辨力，不得而知。

（作者是榮民 ）

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