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自由共和國》王美琇／成為時代的造浪者

2023/06/25 05:30

安倍晉三(右)是創造時代的造浪著。他的歷史視野和勇於開疆闢土的遊說決心，加上他和團隊持續不斷的努力，終於將日本再一次推上全球舞台。（美聯社檔案照）

王美琇／台灣制憲基金會董事長

日本北海道大學的創辦人克拉克博士在離開札幌返美之際，對著送別的師生們大聲說了一句：「Boys, be ambitious！」（年輕人們，要胸懷大志！）這句話成為歷史絕響流傳至今。放在當下台灣，依然有醍醐灌頂之效；而且，老中青世代都適用。

台灣長期在中國的文攻武嚇和美國的壓抑之下，從國家領導人、政治人物乃至一般庶民，都有一種「不由自主自我限縮」的思考模式，包括「不能踩中國的紅線」或「美國可能會反對」等等，彷彿腦袋裡的紅色警鈴隨時會作響，讓我們動彈不得，也讓我們在思考國家正常化和長期發展問題，受到極大的壓抑。

然而，時代大浪潮來臨時，如果我們不能掌握契機，恐怕一錯過即百年身。

安倍晉三的兩大戰略

過去兩年多以來，台灣受到全世界歐美民主國家的重視，以及政界重量級人士絡繹不絕前來訪問，幾乎是歷史上從未有過的盛況。當然，除了台灣是印太戰略的重中之重、半導體晶片的核心龍頭外，烏俄戰後世界民主陣營也在防堵中國意圖在印太和全球稱霸，而台灣就位在印太民主鏈的最前線。

促成這波全球民主陣營大團結的火車頭，當然是美國。但是美國並非首先看到時代的危機和契機的國家。具有這種歷史視野和國際戰略觀的開創性人物，是日本前首相安倍晉三。

安倍在第二次出任首相時，就雄心壯志帶著兩個大戰略：自由開放的印太和四方安全會談（QUAD美日印澳）展開國際遊說之旅。他一開始說服美國總統歐巴馬並不順遂，因歐巴馬心不在亞洲；後來，安倍轉而從澳洲和印度著手，不僅成功說服印度總理莫迪，也讓澳洲心動入盟。川普上台後，安倍隨即接觸川普和其國安團隊。川普的國安團隊當時正在構思亞洲政策，安倍的「自由開放的印太」構想也因此一拍即合，後來就形成美國的「印太戰略」。美國確立國家大戰略後，就帶著這套「印太戰略」向歐洲展開積極遊說，並成功整合歐洲和亞太民主國家，形成防堵中國霸權擴張的民主大聯盟。

安倍也成功說服美國支持其推動修憲，拔除憲法第九條對日本發展自主國防的限制，讓自衛隊成為可以行使集體自衛權的國家軍隊，也讓美日同盟躍升為真正的軍事同盟。

台灣要創造戰略主動

換句話說，如果沒有安倍晉三抱著「日本再起」的決心，積極主動向美國和世界推進他的兩大戰略，就沒有美國的睡獅夢醒；沒有美國的領頭和串聯，就沒有當今我們看到的世界棋局：民主陣營和威權陣營的全面對峙。

再往前看明治維新初期的坂本龍馬。一八五三年美國培里將軍敲開日本的門戶後，日本內部開始產生巨大的改變，也觸發了明治維新大時代的來臨。坂本龍馬嗅到時代改變的脈動，後來他提出「船中八策」，核心思想就是「日本必須發展成為海洋強國」，與海權派的勝海舟不謀而合。當時的坂本龍馬才三十歲左右。安倍第一次下台後，重新回到歷史的思考和探索，深受坂本龍馬的啟發，加上對二戰前日本軍國主義的深刻反省，終而醞釀發展出「日本必須用民主價值引領世界」和「再度成為海洋強國」的雄心壯志。

安倍晉三是創造時代的造浪著。他的歷史視野和勇於開疆闢土的遊說決心，加上他和團隊持續不斷的努力，終於將日本再一次推上全球舞台，成為改變世界歷史進程的關鍵領航力量。

台灣已經來到歷史上前所未有的時刻，也受到前所未有的關注和重視。如果我們的政治領導者能夠抓住歷史脈動，將戰略被動化為戰略主動，積極創造台灣的優勢條件，在全世界展開各種有效遊說和宣傳，讓「台灣國家正常化」成為聚焦議題；讓「和台灣建交」成為歐美國家的外交盛事；讓一切的不可能成為必須實現的可能。

這是非常艱困的時代任務，也是一種雄心壯志，是每個世代的台灣人和領導者為台灣的困境思索出路、持續奮鬥前進的雄心壯志。我們需要領頭羊的雄心，更需要全民的壯志，才能夠眾志成城！

扛起責任成為造浪者

中國企圖併吞台灣是現在進行式，全世界都在注視台灣，注視著台灣人在即將到來的大選，將如何選擇自己國家的命運。中國的認知作戰尚未大舉入侵，九月以後將會是腥風血雨的洗腦大混戰。

除非，我們每個人扛起責任成為時代的造浪者；除非，我們以集體意志形成時代的巨浪，形成「台灣必須挺住民主最前線」的時代巨浪，我們才能避免重蹈去年地方選舉大敗的覆轍，進而將國共裡應外合的醜惡亂流大力沖刷掉。

我們缺乏像安倍晉三的時代造浪者，也因此必須由我們自己——成為時代的造浪者，為台灣保住承先啟後和永續發展的民主命脈！

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