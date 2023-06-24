自由廣場》防磚條款 合情合理

◎ 紀安秀

中國國民黨總統參選人、新北市長侯友宜民調剩下不到十八趴，國民黨立委陳玉珍建議黨中央宣布，在七月二十三日全代會召開前，被提名人民調不能低於十五趴的「防磚條款」。

陳玉珍被歸類為傾中派，言行諸多爭議，令人搖頭，但這次拋出「防磚條款」，筆者相當認同。據報國民黨將祭出黨紀約束黨員言行，要求各地立委參選人懸掛與侯合照的競選看板及旗幟，台北市黨部將於七月二日舉辦首場挺侯造勢大會，邀馬英九、郝龍斌、蔣萬安及韓國瑜出席，各行各業及政治人物也會在全代會召開前密集為侯推出後援會，營造挺侯遍地開花的團結氣氛。

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果真如此，已經傾全黨之力替侯造勢及背書，若民調卻仍低於慘不忍睹的十五趴，侯還有什麼臉繼續參選？黨中央及朱立倫還有什麼理由不換侯？筆者且認為，不只國民黨，民進黨及民眾黨也都應該公開宣布適用「防磚條款」，甚至可以將民調的底線調至二十趴，應該也是合情合理。

（作者為家庭主婦，台北市民）

◎ 蔡美珠

中廣與蓋洛普公司二十一日公布「二○二四年正副總統選舉候選人民意調查分析」，侯友宜支持度一成七，再次印證已經穩定落後居於「老三」。筆者認為，這時候侯友宜的民調會高才怪！

先是國民黨立委陳玉珍建議黨中央設「防磚條款」；再來，是邱毅在臉書中說，郭台銘有八成的可能會獨立參選；第三，國民黨一些立委參選人，急著倡議「藍白合」。想一想，侯友宜被這樣內外夾擊，民調怎麼可能高？要談依照民調數字「防磚」，總得先有些配套的努力，再視成效做民調才準確，依目前來看，至少應等七月底或八月初再說吧！

（作者為退休教師，新北市民）

◎ 劉秀芳

國民黨總統參選人侯友宜的民調，最近都是排第三，落後賴清德和柯文哲一大截。事實上，觀察近來兩大事件，侯市長真的讓人失望，一是幼稚園教師餵藥風波；二是在政大參加座談會時，頻頻跳針、答非所問。

這兩大事件可說讓侯友宜重傷，而且要復原幾乎不可能。此所以國民黨立委呼籲要設定民調不得低於十五％的「防磚條款」。雖然國民黨主席朱立倫信誓旦旦說絕無「換侯」可能，侯友宜也說自己「打死不退」。但是筆者認為，侯市長不宜將話說得太快太早，現階段應該要好好把新北市長的任期做好做滿，對市民有交待，才是正辦。否則若真的被換掉，市長又當不成，豈不失了面子又失了裡子？

（作者為高雄市民，曾任高中教師）

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