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自由廣場》﹙青年時評﹚評蔡正元批侯友宜

2023/06/24 05:30

◎ 陳冠甫

民進黨總統參選人賴清德日前提出一項政見，主張每年補助私立大學學雜費至少二萬五千元，縮短公私立差距，遭國民黨總統參選人侯友宜批評為「大撒幣」。侯友宜認為，應該是要讓學生們在所有學習中，能快速與產業連結，讓他們找到就業的機會……遠離戰場進入職場……尤其私立大學，應該多用一點力量，跟產業國際接軌云云。對此，國民黨前立委蔡正元痛批「這係哩共蝦毀！？頭殼壞了嗎？好想拿棒子打你頭！」

侯友宜顯然搞不清政策重點。眾所周知，能否接受大學教育，是未來收入的重要變數；是否讀大學，又與未來就讀研究所相關。可以說，大學畢業學歷已是就業「基本款」。然而，有些人因家庭經濟因素，可能放棄就讀大學，或轉讀軍警大學，或中途休學，或因打工需要而荒廢學業。卻常招來無法學以致用、虛度大學時光等等批評。

事實上，入學機會不均等，與考生家庭背景有關。舉凡，台大學生來源以雙北市最多，其中又以北市大安區最多；頂尖國立大學弱勢生比例最低，私立大學學費高，分得資源卻比國立大學少，且畢業後薪水較低，雖不一定失業，但幾十萬學貸，仍是壓得人喘不過氣來。公立學校收費較低、資源較多，利於就業競爭，顯而易見，這也是大家努力擠進國立窄門的原因。但，難道無法擠入公立大學的多數人就活該？

儘管賴清德政見只是補助五十％公私立學費差距，也對私校生幫助很大，何況如蔡正元所說，青年是國家青年棟樑，私校生就是家境困難、需要政府多幫忙，尤其「一年一百五十億元經費負擔並不重」，為下一代，撒幣不好嗎？

有些反對意見，不在表面政治攻防批撒幣或買票，而是認為私大學生不值得使用納稅人的稅金補貼學費。某種程度，這類價值觀部分源於階級的固化，讓既得利益者以為享有特權、資源是理所當然。

台灣社會向來不願討論敏感的階級問題，然而法國著名社會學家皮耶布迪厄（Pierre Bourdieu）在《資本的形式》指稱的三種型態資本，經濟資本、文化資本、社會資本，哪一種不與社會階級有關？學歷與知識更佔據大部分。而以上皆非侯友宜所稱，就業後就有好工作如此簡單。

難怪蔡正元痛罵侯友宜「選舉這麼笨就不要選，回家睡覺好了，當然是要喊加碼」。

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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