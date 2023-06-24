晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》白色民粹浪潮的造浪真相

2023/06/24 05:30

◎ 王興煥

柯文哲現象就是民粹。

從二○一四年蹭太陽花反服貿的熱度開始，到台北市長八年，再到民眾黨總統候選人，柯文哲始終以操弄民粹擴張自己的政治資本。

柯文哲十年來的民粹政治，不外是訴求：「傳統藍綠兩大黨是陳腐的，台灣需要超越藍綠的新政治」。但是政治人物與政黨需要清楚交代的政治立場，尤其是台灣政治最不能迴避的統獨，柯文哲都以「超越藍綠」閃躲，甚至前後不一。

就以中國服貿為例。二○一四年的柯文哲蹭著太陽花的熱度「反服貿」，二○二三年的柯文哲為了與國民黨競爭中國的善意與資源，則喊出「重啟服貿」。

十年前台灣青年以佔領國會的手段擋下服貿，是因為服貿會造成中國服務業的資本與勞工大舉入侵，台灣的薪資水平、青年就業與生活型態將與中國全面接軌，這是不可逆的災難。

先不說柯文哲現在為何將台灣全面推進中國，我們就問一個基本的誠信問題：柯文哲對服貿的立場為何前後矛盾？

因為他根本沒立場，或是說，他根本不在意政治承諾。

柯文哲只想當總統，藍白綠的主張都能據為己用。他不在意邏輯的衝突，因為在「厭倦傳統兩大黨」的氛圍下，「不投藍綠，所以柯文哲是最佳解」的民意，在資訊極度碎裂的時代，不會在意他立場的一致性，即使柯文哲「重啟服貿」是對中國表忠的投名狀。

乘著民粹之勢，柯文哲以失言、低俗、搖擺而建構的公共形象，反而成為他的護身符。只要柯文哲仍然是藍綠之外的第一選擇，他就有恃無恐，繼續以謊言經營「藍綠之間」、「美中之間」、「戰和之間」的民粹新政治。

結構使然，在國民黨與民進黨輪替執政多年後，討厭兩大黨的空間確實存在。但是人民對現況與政治結構的不滿，不應流於民粹，政治人物更不應該以煽動民粹的方式攫取利益。

不只因為民粹政治漠視專業、責任與可行性，會造成國家治理的災難，更嚴重的是，白色民粹浪潮的造浪真相，是中國的兩手準備：一手國民黨，一手民眾黨，分進合擊下架本土執政。

所以二○二四年的總統與國會大選，不只是降中與保台的抉擇，也是民粹與反民粹的對抗。本土陣營不只要對抗國民黨的親中賣台，也要對抗柯文哲的民粹現象。

台灣基進會盡力迎戰柯文哲，就像二○一八年我們全力迎戰韓國瑜。

（作者為台灣基進黨主席）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書