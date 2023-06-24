自由廣場》白色民粹浪潮的造浪真相

◎ 王興煥

柯文哲現象就是民粹。

從二○一四年蹭太陽花反服貿的熱度開始，到台北市長八年，再到民眾黨總統候選人，柯文哲始終以操弄民粹擴張自己的政治資本。

柯文哲十年來的民粹政治，不外是訴求：「傳統藍綠兩大黨是陳腐的，台灣需要超越藍綠的新政治」。但是政治人物與政黨需要清楚交代的政治立場，尤其是台灣政治最不能迴避的統獨，柯文哲都以「超越藍綠」閃躲，甚至前後不一。

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就以中國服貿為例。二○一四年的柯文哲蹭著太陽花的熱度「反服貿」，二○二三年的柯文哲為了與國民黨競爭中國的善意與資源，則喊出「重啟服貿」。

十年前台灣青年以佔領國會的手段擋下服貿，是因為服貿會造成中國服務業的資本與勞工大舉入侵，台灣的薪資水平、青年就業與生活型態將與中國全面接軌，這是不可逆的災難。

先不說柯文哲現在為何將台灣全面推進中國，我們就問一個基本的誠信問題：柯文哲對服貿的立場為何前後矛盾？

因為他根本沒立場，或是說，他根本不在意政治承諾。

柯文哲只想當總統，藍白綠的主張都能據為己用。他不在意邏輯的衝突，因為在「厭倦傳統兩大黨」的氛圍下，「不投藍綠，所以柯文哲是最佳解」的民意，在資訊極度碎裂的時代，不會在意他立場的一致性，即使柯文哲「重啟服貿」是對中國表忠的投名狀。

乘著民粹之勢，柯文哲以失言、低俗、搖擺而建構的公共形象，反而成為他的護身符。只要柯文哲仍然是藍綠之外的第一選擇，他就有恃無恐，繼續以謊言經營「藍綠之間」、「美中之間」、「戰和之間」的民粹新政治。

結構使然，在國民黨與民進黨輪替執政多年後，討厭兩大黨的空間確實存在。但是人民對現況與政治結構的不滿，不應流於民粹，政治人物更不應該以煽動民粹的方式攫取利益。

不只因為民粹政治漠視專業、責任與可行性，會造成國家治理的災難，更嚴重的是，白色民粹浪潮的造浪真相，是中國的兩手準備：一手國民黨，一手民眾黨，分進合擊下架本土執政。

所以二○二四年的總統與國會大選，不只是降中與保台的抉擇，也是民粹與反民粹的對抗。本土陣營不只要對抗國民黨的親中賣台，也要對抗柯文哲的民粹現象。

台灣基進會盡力迎戰柯文哲，就像二○一八年我們全力迎戰韓國瑜。

（作者為台灣基進黨主席）

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