自由廣場》從私大生學費補助談侯友宜

◎ 張惠博

針對民進黨參選人賴清德於廿日在中部一所私立大學參加活動時公開表示，由於目前公私立大學生每年約有五萬元的學雜費差額，為縮短兩者之間的學費落差，政府將補助私大生這落差的五成費用，也就是一年兩萬五千元，預計將有五十九萬名私校大學生受惠，政策最快明年二月就可以上路。對多數的私大生而言，這是突如其來的佳音，但侯友宜市長卻缺乏同理心，受訪時表示，民進黨執政八年，選前最後一年突然想到私立大學學費問題，想想看之前畢業的學生，現在還背負學貸，是否能溯及既往？「用大撒幣方式是不對的！」

侯市長更說，應該讓學生在學習過程中快速與產業連結，協助應屆畢業生找到就業機會，提高薪資。媒體追問，執政黨是否用國家機器幫賴清德選舉？侯回應，「事實上就是這樣」，八年都不做，最後一年才做，其實都是政府拿錢出來補貼，但是對私立大學整體發展有實際幫助嗎？

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這樣的回答，並沒有考量多數私立大學學生的經濟負擔。賴副總統是以私大在學生，以及其畢業後背負的沉重負擔為考量，侯市長卻只以一般的「撒幣」認知。實際上，私立大學的學費問題，是長久以來的問題，政府為了減輕學生的負擔，對於私大要求調漲學費的呼聲，向來少有回應。然而，當政府的財源足以因應，補助私大生更是社會正義的逐步展現，也是國家領導人首該重視的事，怎能以泛泛之詞，輕率地以「撒幣」視之？不僅欠缺欣賞良好政策的雅量，也暴露了侯市長對於高等教育中的人才培育的相關問題瞭解極為有限。

近日行政院長陳建仁受訪時也談到教育補助政策，表示行政院會提出三個配套措施，希望透過大專弱勢補助擴大、高中職學費全免以及學貸延長，讓台灣教育制度更加健全。憑良心說，這是國家落實教育基本法的具體實踐，值得支持，也盼望能擴及實驗教育機構的學子，讓他們也能受惠。侯市長，您怎麼說呢？

（作者為彰化師範大學前校長）

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