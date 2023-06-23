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自由廣場》建議台積電自主生產綠電

2023/06/23 05:30

◎ 陳業鵬

台積電董事長劉德音日前在股東會上指出，臺灣綠電發展太慢，導致台積電無法在短時間內達成RE100目標，呼籲政府重新檢視能源政策。此段發言一出，能源政策即刻成為明年大選前各黨派候選人的必考題。台積電的無奈與呼籲，作為一記警鐘，也讓大眾意識到臺灣綠電發展的迫切性和必要性，為了應對氣候危機與未來半導體產業大量的綠電需求，現有的綠電政策並不足夠，制定更多元的綠電政策勢在必行。

過去幾年以來，儘管蔡政府設定二○二五年要達到全臺綠電佔比廿％的目標，但實際發展進度卻年年不如預期，原定廿％的目標甚至被調降到十五％，不進反退。面對即將舉行的總統大選，各黨派候選人應該正視氣候危機、綠電短缺的問題，提出具體的綠電政策。綠色和平呼籲，總統候選人們必須成為臺灣下一個氣候領袖，必須發展多元綠能。其中，如何發展多元綠能、加速臺灣綠電產能是產業界最關心的，卻是三位候選人的政策白卷。此外，許多臺灣的半導體產業已加入RE100並設定綠電目標和發展路徑，RE100官方明確定義綠電並不包括核能，候選人切勿誤解，甚至誤導選民核能可以幫助台積電等半導體產業達成目標。

劉德音上也提到台積電不自建電廠的原因是「不在專業範圍內」，其所代表的意涵或許是相信政府能如期發展綠電。但目前綠電明顯供不應求，臺灣的電信業者包括台哥大，中華電信，也早已跨出「專業範圍」投身自建綠電。綠色和平建議台積電應該借鑒國際上成功達標RE100的企業，例如Apple以及Google的做法，從綠電消費者轉型綠電產銷者，積極投入綠電自發自用。Apple在日本和新加坡皆有直接投資綠電案場，新加坡的案例Apple直接認養八百個公宅屋頂開發為太陽光電電廠，極適合臺灣地狹人稠的環境做為參考。Google則是直接投入大量資金給地熱能源公司，幫助其技術開發。台積電除了消極相信政府以外，更應該自主生產綠電，帶領臺灣突破綠電困境。

（作者為綠色和平氣候與能源專案媒體與推廣主任）

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