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自由廣場》「最強經貿對手」為何落魄？

2023/06/23 05:30

◎ 魏世昌

韓聯社報導，韓國貿易協會發布統計數據，今年一月，韓國對中國貿易收支出現三九．三三億美元逆差，中國成為當月韓國最大的貿易逆差國。今年前二月對中貿易逆差累計五○．七四億美元，逆差規模同樣排在第一。這是中國首次成為韓國最大的貿易逆差國

專家分析，韓國對中貿易逆差並非短暫現象。何以有「台灣最強經貿對手」之稱的韓國，落魄到這步田地？主因是韓國產品喪失競爭優勢，對中國出口由互補變競爭所致。

報導指出，韓國對中國貿易逆差最大的品目依序是精密化工原料、乾電池、蓄電池、電腦、工業電子設備等。以往中國從韓國進口大量中間產品，再加工為成品後出口，而半導體則是其中重點，如今中國跟韓國也在競爭一些中間產品與中間材料，使韓國受到很大的衝擊，而這些產品與關稅卻沒有直接關係。不僅如此，在中國消費市場、終端產品方面，韓國品牌也有明顯退潮的跡象，如三星手機，不到十年前在中國市占近十九％、排名第一，現在衰退到不到一％，韓國現代汽車在中國的銷售業績也是不斷下滑。

回想當初韓國把中國當成一個巨大又具潛力的市場，經過漫長的協商談判，中韓兩國在二○一五年簽訂ＦＴＡ，有廿二個產業，九成以上產品免關稅，韓國民眾雀躍，而和韓國一向處在激烈競爭的台灣，在國內則引起很大的震撼，很多政治人物都站出來批評台灣政府「自掘墳墓」，經濟部也立即公布中韓ＦＴＡ對台灣的影響，甚至總統馬英九都說重話。如今看來，我們還要把跟中國簽自貿協定視為萬靈丹嗎？

當中國逐漸從一個巨大的市場，變身為競爭對手時，依靠對方讓利的模式是不可持續的。而台灣的產業、企業必須努力持續保持在前緣，否則遲早會被趕上、取代。韓國的處境、中韓貿易的變化，對台灣而言，檢視當前兩岸經貿關係，韓國足為殷鑑。

（作者為資訊工程師，新北市民）

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