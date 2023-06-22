社論》三腳督與三國演義

連戰父子，算是北京的老朋友了，連勝文呼籲「所有藍軍的支持者能夠與國民黨共同奮戰」，「連戰的聲音聽起來或許脆弱，但他還是希望能盡他的一份力量，訴諸國民黨團結」。然而，連侯相見歡，未必對侯友宜的低迷有提振作用，反而令人聯想到現在的侯友宜有點像二○○○的連戰，在三腳督裡坐困愁城。

侯友宜被徵召已滿月，跟一個多月前比沒什麼起色。「一臉會輸的樣子，誰要跟你團結啊」，小雞開始著急了，甚至有小雞高談「政黨輪替大聯盟」，變相主張棄侯保柯。這些雜音，正在為市政、大選蠟燭兩頭燒的侯友宜，不知聽來作何感想？其實，那些「誠實的小孩」只不過道出，目前侯友宜的罩門依舊在內部。戰鬥，還沒到跟兩位對手狹路相逢的階段。

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二○一八，二○二二，侯友宜在新北市大勝民進黨。原來，侯的氣勢超過賴清德，遑論柯文哲。可是，由於二○二二剛連任，改跑道難免瞻前顧後，所以對參選總統一拖再拖，予人優柔寡斷之感。被徵召後，侯的支持度不升反降，黨內對他有所保留者，更有理由隔岸觀火了。隔岸觀火，左岸是瞧不起他的學經歷、血統的「貴族藍」，右岸是不乏黑金色彩的「地方藍」，既然侯「拒絕黑金在任何政黨出現」，不少要角也只好肅靜迴避了。一個多月來，侯在地方難得見到指標性人物，那些人反而現身於郭、韓的場子。與侯「不太熟」的王金平，號召成立「厚友誼立委後援會」，藥效如何？拭目以待。

國民黨的「內亂狀態」下，侯友宜的自信難免受到影響，同陣營的意見比支持還多，能不能挽回理所當然的鐵票，已經不完全是侯所能掌握，他迄今尚未拜會的郭、韓，似乎各有盤算。一直陷於藍色同溫層，不免會影響到侯對外開發本土票。一個多月來的民調變化，大體上是侯、柯之間的起伏，賴的支持度相對穩定。這說明了，以往不少人認為，以侯友宜的特質，可以直搗綠營選票，但這種想像至少目前還沒有出現。初步來看，侯有兩關必須先克服，一是「換掉侯」，二是「作掉侯」。今年二月，王金平曾言，「現在民調最強的，未來不一定是最強的」，玄機令人好奇。

侯友宜一時消沉，柯文哲的屁股就會翹起來，這是二○二四的政治力學原理。葛來儀說，北京偏好柯文哲，遭柯解讀為「柯文哲是最能夠和中、美兩邊溝通的人」。葛稱，這不是柯文哲第一次曲解她的意思，這是不道德行為。話說回來，柯的主要訴求，其實是「最能夠和中國溝通」。為了取代國民黨而勝出，獲得國台辦背書是第一步。二○一九，也想選總統，柯接受「中評社」專訪，他的答卷被肯定提到至少七大兩岸「通關密碼」，包括「兩岸不是國際關係」、「一個中國不是問題」、「跟美國維持友好關係，不必對大陸採取敵對態度」等。自始至終舉辦雙城論壇，自然功不可沒。這次，眼見機會來了，他會不會加碼「通關密碼」，最需要擔心的恐怕是國民黨。

二○二四總統大選，目前除了賴、侯、柯三位主角，還有另外兩位謎樣人物：朱立倫，郭台銘。馬英九赴中祭祖，中生來台交流，影響大局有限。朱立倫自稱總教練，設計了複雜的初選路徑圖。侯被徵召後，郭第一時間表達挺侯，但朱也替侯得罪郭數回，公親變事主，釀成今日僵局。姑且不論往事，如今侯低迷不振，朱、郭沒有救援動作，他們的內心世界，對外人都是謎。旁觀者清，假如朱、郭的態度繼續曖昧，一個行銷金門和平宣言，一個熱衷廈門海峽論壇，七月底的全代會，團結可能不是主旋律。或許，侯、朱、郭三國演義，賴、侯、柯三腳督，前一個劇本會決定後一個劇本的結局。

侯友宜的行情走勢，跟他本人的政治性格不無關係。從恩恩案到幼兒園餵藥案，隱約透露他有某種決策障礙，不惜迴護下屬破壞自己的常規處理模式，社會觀感則以對他不利的方向定型化。而現在，侯友宜的欲振乏力，也放大了國民黨的困境，即，該黨內部缺乏共主，無人具有足夠的威望，可以排難解紛一錘定音。最悲觀的是，國民黨的家務事，最後要國台辦來定奪。接見海峽論壇代表，挺郭立委陳玉珍與宋濤同坐主位，其中訊息值得持續觀察。不論如何，藍白互相爭寵，恩典花落誰家，皆非台灣之福。至於，朱、侯、郭各行其是，會不會壓垮國民黨，二○二二煮熟的鴨子，二○二四飛走了？那可能是越來越多觀眾不想追劇的拖棚歹戲。

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