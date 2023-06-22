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自由廣場》給幼兒信任、可靠的成長環境

2023/06/22 05:30

◎ 謝欣倩

信任是一個人生存的重要指南，孩子在信任的環境下長大，才能擁有良好的身心發展；而一個值得信任、可靠的社會環境，才會讓人民活得安心。

新北餵藥案事件主角，可謂無發聲能力的幼兒，也是我們真正要關心保護的對象，而父母是他們最直接感受信任與安全的對象。從媒體呈現的資訊，看到家長一開始就苦於找不到可信任的對象，試著依賴可信任的政治人物，期待透過可信任的社會機制，得到可信任的國家保護。

可惜，家長的焦慮至今尚未得到紓解，當父母處在不知如何信任的不安情緒裡，孩子一定也會受到影響；何況整起風波愈滾愈大，尚未釐清孩子的身心有什麼傷，又要他們感受新的不安，實在讓人心疼。

一開始，新北市府對幼兒園的裁處，即認定幼兒體內含有苯巴比妥為真、且是有害的，並與幼兒園有關，侯市長更表明追查「藥物從何而來」的決心，看似積極處理。然而，到了專業人士提醒初篩值可能有雜訊與極限，市長一句「該童體內僅有驗出微量數值，請大家不用擔心。」完全推翻先前的立場，瞬間的轉變叫家長如何信服？也難取信於一般民眾。

更重要的是，關鍵一句「初篩數值是否為真？」更像是當頭棒喝，反諷所有以幼童中毒為真的討論，好像假議題，消耗多少民心與社會資源，又衍生出多少的不信任？

此案爆發後，本該以當事人及專業意見為主的輿論空間，反被政治人物喧賓奪主；又逢總統大選前置期，候選人中其一是事件要角之一，所轄卻非執政黨縣市，另二位具醫事與地方首長背景，有相當的發言權威；單純的真相查明，儼然成為三位候選人、中央與地方的政治競技秀，既模糊事件焦點，也製造更多關係的對立與衝突。

筆者要問，如果此次事件旨在關照幼童權益，請掌有輿論與行政資源的執事父母官、政治人物、專家學者等，應正視幼童成長所需的基本信任需求，專注在事件本身的討論，給予專業的時間與空間處理，並請政治操作退位，才能還給幼兒一個安全可靠的成長環境。

（作者是家管）

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