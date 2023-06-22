自由廣場》柯文哲重啟服貿的盤算

◎ 朱淵

你不關心政治，就會被糟糕的人統治。

講簡單一點，「兩岸服務貿易協定」就是開放台灣與中國之間服務產業的流通。一旦通過後，我們可以購買中國的服務，中國的資金可以來台設立服務據點，且不限制任何形式，甚至可以引進中國員工來台。

為什麼現在中國希望重啟服務貿易協定？因為將錢砸在台灣，買下台灣遠比攻打台灣還簡單。

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若當服貿通過後，舉幾個最基本的影響：一、開放中國人來台灣炒房，房價將會漲更高；二、大量廉價勞工進到台灣各行各業，導致薪資下降。三、就業市場人力會過剩，更加找不到工作。

一旦中國的資金流入台灣後，許多的產業可能都將被中資收購，我們的同事、主管都可能在一夕間變成中國人。

如果中國人大舉買下我們的企業，那我們未來是否會面對言論審查？我們在大街上能否暢所欲言？我們對於中國的文化統戰是否將毫無招架之力？未來大選前是否更容易被操控？台灣引以為傲的民主自由是否將會消失？

服務貿易協定就是中國要塞給台灣裹著糖衣的毒藥，甚至連糖衣上都是毒，但有人還沾沾自喜要餵給全台灣的民眾，希望台灣陪他一起「送中」。

希望台灣人能夠審慎判斷、明辨是非，抓出那些披著羊皮的狼。也希望大家不要放棄身邊暫時被洗腦的民眾，我們要盡自己最大的影響力，改變他們的選擇，而現在應當是要最大化台灣隊，下架那些中國的白蟻。

（作者是行政秘書）

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