自由廣場》重啟服貿 一個唐澤貴洋還嫌不夠？

◎ 于則章

民眾黨主席柯文哲日前拋出重啟「服貿協議」談判，引發各界高度質疑：在當前中國經濟下滑、失業人數不斷上升之際，柯文哲為了參選總統去擁抱當年曾引發「太陽花運動」，當時他也大力反對的「服貿協議」，如此昨非今是的態度，莫非是「暗頭仔食西瓜，半眠仔反症」？

儘管民眾黨發言人楊寶楨辯稱，柯文哲是強調「貨貿優先於服貿」，當年大家對服貿是反「黑箱」和「闖關」，柯文哲態度也是如此，所以重點的確是要先處理「兩岸監督條例」，這與民眾黨一直以來主張對執政黨政策「嚴審」是一致的態度。但從近年來中國動不動就找藉口禁止台灣商品進口，對台灣實施比其他國家更具歧視性的差別待遇來看，台灣跟中國簽署任何的經貿協議，中國擺明就是要當說話不算話的小人，台灣則卻必須是嚴守承諾依法依約辦事的君子，永遠都是吃虧的一方。

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在共產極權政治體制下，中國共產黨掌握了全體人民的生殺大權，真正有才能的，不可能放出來給外國使用，只有負有任務的間諜與秘密警察或者是連中國自己也不要的人，才有可能獲准出國來減低中國的失業人口壓力，因此，美國從川普時期開始禁止中國留學生赴美學習電子、機械、化工材料和生物醫學等專業。而美國司法部也在四月偵破窩藏於曼哈頓唐人街某家拉麵店樓上的秘密警局，並逮捕兩名紐約市華裔男子，指控他們協助中國政府在當地設立秘密警察局，監控當地的中國異議人士；最近荷蘭政府將禁止中國學生修習半導體和國防等敏感技術。顯見中國假借各種交流之名，行滲透之實的危險性，已到各國都無法忽視的地步！

這兩年因為一名張姓中國留學生來台摸清了台灣社會的弱點後，離台後化名「唐澤貴洋」，三天兩頭寄發炸彈恐嚇信，搞得全台人仰馬翻，柯文哲卻主張要重啟服貿，讓這些來意不善的間諜與秘密警察大舉入台，根本是開門揖盜自尋死路！難道他是嫌一個唐澤貴洋對台灣的危害還不夠嗎？

（作者是公務員）

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