自由廣場》苯巴比妥清查 新北不如高雄

◎ 葉昱呈

針對新北市板橋區某幼兒園疑似學童餵藥案，高雄市政府採取「以藥追人」方式，透過管制藥品管理系統，清查全市二七○二家醫院、診所及藥局，共有一四五家持有苯巴比妥，當中發現有四名醫師不當使用苯巴比妥情形，除依法裁定停業一到六個月，併科十一萬元至卅一萬元不等罰鍰。

事實上，按「管制藥品管理條例」規定，管制藥品之使用，應取得管制藥品登記證，且處方箋應由醫師開立，再由藥師依處方箋調劑給藥。如果新北市政府早一些比照高雄市政府，採取「以藥追人」方式，清查醫院、診所及藥局使用苯巴比妥情形，則至少可查明是否有醫師不當開立苯巴比妥，給感冒、急性呼吸道感染、腸絞痛的學童服用？

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如查出有醫師不當開立苯巴比妥給學童服用，則學童身上之苯巴比妥來源，將水落石出，如查無任何醫師有不當開立苯巴比妥，則整起事件可排除醫師不當開立苯巴比妥處方箋的問題，換言之，已「大幅縮小調查範圍」，之後再朝向學童疑似遭不法餵藥或其他可疑方向調查，且管制藥品限供醫藥及科學上使用，否則即屬毒品，涉及「毒品危害防制條例」，自應由檢調單位依刑事案件偵辦。但人民想問的是，高雄市長陳其邁能做，為什麼新北市長侯友宜不做？

（作者是衛政公務員）

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