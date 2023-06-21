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自由廣場》用一生付出 彭蒙惠告訴台灣人心要在這裡

2023/06/21 05:30

◎ 陳啟濃

以前沒有網路，更缺少英語的教學資源，彭蒙惠老師開設的廣播「空中英語教室」，成了許多五、六年級的台灣學生最佳英語的學習管道。對英語教學的付出，彭蒙惠用心到會針對學生的問題，親自為每位空中學員回信。因為筆者當年讀高中時，曾寫信給彭老師，數天後，就收到她的親筆回信，驚訝無比。

蔡英文總統為了感謝彭蒙惠對台灣英語教學的貢獻，親自前往送交台灣護照，感謝她對台灣的貢獻，並說「從今以後，台灣就是你的家」。

台灣是個海島，幾百年來就是移民社會，不同族群先後來到台灣安身立命，只要認同台灣，都是道道地地的台灣人。台灣人對族群非常包容，對於階級更沒有存在歧視。就像有人指稱政府在「製造階級對立」的說法，實際上都是政治人物為了獲取自身的政治利益在大放厥詞，最終只會自取其辱，得不到任何認同與共鳴。

對於落地生根長年辛勤付出心力在台灣的外國人，台灣人不僅對他們敬重萬分，更是早已把他們視為是同胞的台灣人。這除了是熱情與善良的展現，更因台灣擁有自由民主，對人權尊重的社會制度使然。

目前還有少數住在台灣數十年，仍不敢說出自己台灣人的身分，更有歧視台灣的「鬼島」說法，或自以為高人一等的偏見。比起彭蒙惠的長期付出，她的行動彷彿在告訴這些人，要懂得感恩並珍惜台灣既有的一切。

（作者是教育人員）

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