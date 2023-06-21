自由廣場》解讀美日台首次齊聚的非官方兵推

◎ 諸葛風雲

國防安全研究院日前透露，日本「戰略研究論壇」秘書長長野禮子已於近日率團訪台，成員包含了前陸上自衛隊第卅四代幕僚長岩田清文上將、前海上自衛隊第卅二代幕僚長武田智久上將、前航空自衛隊補給本部尾上定正中將等人。並預告七月將在日本東京舉辦「台海危機」兵推，這次兵推是繼二○二一年八月首次舉辦後，前兩次兵推主要以美日人員為主，第三次將加入台方的成員，成為首次美日台非官方的兵棋推演，透露出不尋常的訊息。

雖然日本戰略研究論壇為研究外交與國防戰略的民間組織，為研究國際情勢及日本政治、經濟、軍事、科技等國家戰略為目的之專門機構，但由於成員多為防衛省退役將領及各產官學界實務經驗豐富人士或學者所組成，加上由於台灣與日本並未有正式的外交關係，同時在台灣政府的「公務出國報告資訊網」可以看到國軍派遣現役軍官赴戰略研究論壇交流亦行之有年，因此該論壇長期扮演著重要的台日溝通二軌角色，成為日本政府的影子分身，二○二○年更出版《共建台日聯合防線》一書，大力敦促台日在面對中國議題上要加強合作，試圖找出一條台日共同抵禦中國的防線。

請繼續往下閱讀...

此次美、日、台非官方的兵棋推演，可視為三方政府為日後正式的軍政兵推鋪路，更可視為是三方的聯合演習（包含軍事及救災）及軍事同盟的前置作業，台灣軍方及民間更應及早進行相關準備：

一、建立海巡、海軍、空軍的熱線：鑒於台日防空識別區及經濟海域的重疊性高，應及早建立雙方熱線，以避免誤會情事發生。

二、比照美國加強軍事機關的合作：台灣國軍目前與美軍許多單位已成為姊妹部隊，並時常赴美進行交流與演訓，應比照與美軍做法，加強台日合作，畢竟自衛隊與美軍聯合演習是日常作業，非常值得國軍學習。

三、加強民間軍事團體的合作：推動台日各類軍事民間社團的合作，如射擊協會、軍事媒體、智庫、軍事同好社團等的合作，以凝聚台日同盟的聲量。

台灣在二次世界大戰後同時具戰勝國與日本前殖民地的角色，但我們應逐漸淡化二戰時期的對日仇恨，聚焦於近代中國共產黨對於人類自由、民主的威脅，期待不久將來能看到美日台進行相關軍演，以真正建立防堵中國共產黨的聯合防線。

（作者是大學助理教授、軍事部落客）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法