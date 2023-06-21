自由廣場》（鏗鏘集）烙印歷史記憶的玫瑰古蹟

◎ 李敏勇

翻閱修訂版《蔡瑞月口述史：浴火玫瑰》（前衛），台灣現代舞先驅的人間像又浮現出來：台灣女性史、舞蹈史、政治史，以及她與中國來台詩人雷石楡的婚姻，象徵台灣與中國戰後短暫的結合和長久的分離，文化受盡政治迫害的災難。

在台北中山北路臨長春路巷口的「玫瑰古蹟」，應該是蔡瑞月離開人世的回眸一笑，藏著流不完的眼淚，也是以「蔡瑞月舞蹈社」為名的歷史記憶。日本舞蹈家石井綠、折田克子、澳洲舞蹈家伊麗莎白．陶曼、美國舞蹈家埃歐．波瑪爾⋯⋯也都在此向蔡瑞月致敬，多次留下舞藝形影。

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一則動人的故事，一九九四年，文化界為了搶救可能被市府拆除的舞蹈社，發起台北藝術運動，包括蕭渥廷，三個女性舞者於颱風夜高懸半空中進行抗爭，廿四小時接力的藝術展演。陳水扁、黃大洲、趙少康三位台北市長參選人都到現場致意支持。陳水扁提出回應及承諾的方案，他也當選市長，場所指定為藝術特區。

馬英九成為台北市長的一九九八年年底，計劃被推翻，擬原址改建大樓，以舞蹈社納入大樓內部份空間方式處理古蹟。經文化界多方力爭。一九九九年十月下旬，不明火將木造建築及史料付之一炬。焚毀九個月後，才於二○○○年八月初，由蔡瑞月以《印度之歌》重啟舞影。二○○七年接受台北市政府委託，以市定古蹟營運。蔡瑞月早已於二○○五年五月於澳洲辭世，未及看到重新開館。

玫瑰古蹟在蔡瑞月文化基金會受託經營下，展開「國際舞蹈藝術節」以及「文化論壇」，兼具國際交流與本土參與，已成台灣文化復權的象徵基地，但政治變遷的壓力，常是台灣文化復權的陰影。讓我想起台北二二八紀念館在馬英九當選市長、龍應台任文化局長時的經歷。

馬當選市長後，到台北二二八紀念館，虛情假意關心經費夠不夠？但委辦期換約時，即使評鑑會議高評價，龍應台仍另召開別有用心的諮詢會議，特邀被視為統派的旅日學者戴國煇與會，做成「擱置」決議，緩處理，並放話台灣和平基金會受託經營得到什麼好處。我接任基金會董事長後，當機立斷，表明不再接受馬巿府委辦經營該館。即使龍應台再請託，也謝絕。

台北市政府找上在轉型正義有瑕疵的梅可望，以他代表的協會承辦，因成效不彰，中途草草了之。只得由市府改為編制內單位，收拾殘局。原因出在政治態度。玫瑰古蹟是否會在柯市府文化冷漠後，蔣市府存在的某種復辟陰影而再生波折？以新聞人、文化人出任文化局長的蔡詩萍，應會審慎為之吧！

（作者是詩人）

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