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自由廣場》柯文哲執政 災難的開始！

2023/06/20 05:30

◎ 林正二

最近TVBS總統大選民調，柯文哲竟然名列第一，真是不可思議。柯這陣子什麼都沒做，也未提出具體的國政主張；訪問日本時，為了討好日本人，竟然說釣魚台不是台灣的。訪問美國時，美兩岸專家葛萊儀認為，柯台北市長任內舉辦雙城論壇，中國比較支持他，柯竟因此自己延伸為他較能跟中國溝通。葛怒批柯扭曲她的話，不誠實。柯聽了，竟然火冒三丈，飆罵葛算什麼，得罪了對台灣友好的兩岸專家。

葛來儀講得沒錯，柯扭曲了她的話，很不道德、不誠實！葛說北京較支持柯，柯不能因此跨稱可跟北京溝通，因為兩者相差非常大。北京較支持柯，是中共認為柯較能迎合中國統台策略，比較會配合中共；但可跟北京「溝通」則是要能傳達大多數台灣人民不願接受中國「一國兩制統台方案」的意願，並能說服中國調整甚或修改行不通的統台策略。中國對台策略唯一目標就是統一台灣，柯文哲何德何能可以讓中共改變統台政策？因為柯根本就沒有任何能跟北京溝通的策略！

柯對兩岸關係沒有具體的主張，只會見縫插針，搞謀略，提一些兩邊都討好的標語式口號，完全沒有具體內容，非常投機取巧。柯常信口開河，沒有經過大腦就胡言亂語；他為了逢迎年輕人，最近竟然說要用網路癱瘓中國大陸的提款機。柯只會以煽情的言詞挑撥民眾，尤其是年輕人的情緒，製造兩岸的緊張，組織能力不足，缺乏細緻分析、論述政策的能力。

柯性格極不穩定、脾氣暴躁，講話隨隨便便。例如他以前批評猶太人利用大屠殺製造輿論的同情、英國國會議員送他懷錶是破銅爛鐵等，如果他真的當選總統，一天到晚將得罪外國，引發外交糾紛。

柯行政能力更是差到極點，比新北、台中、台南與高雄市長差太多。疫情防制亂七八糟，毫無章法，台北市施政民調最後一名，柯完全沒有行政協調與推動能力，任內走了一百多位局處首長，沒有什麼像樣的建設，市區老舊髒亂，東區沒落，產業不振，年輕人就業、生活困難。連地方政策的擬定與推動能力都有問題了，未來如何擬定國家大政，推動國政？連市長都做不好，一旦執政恐將是台灣災難的開始！

（作者是退休駐美外交人員）

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