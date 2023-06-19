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社論》台灣必須戒斷「中國成癮症」

2023/06/19 05:30

疫後來台旅客人數持續增加，交通部觀光局最新統計顯示，今年前四月來台旅客數有一六六．二萬餘人次，其中港澳旅客居冠，其次是南韓、日本。由於中國仍禁止民眾來台自由行，因此前四月中國來台旅客僅有四．四萬餘人次，與高峰期一年四百多萬人次不可同日而語。反諷的是，中國至今不願開放觀光客來台，卻宣布恢復台灣觀光客組團赴中；一副開放台灣人到中國旅遊是「皇恩浩蕩」狀，至為可笑。

統戰是中共奪權的三大法寶之一，任何與兩岸有關的交流接觸，即使是正常的市場供需，都可以轉化為政治武器，預期達到最大的統戰效果。綜觀過去兩岸的觀光旅遊，可說中共已充分利用觀光客來台，作為籠絡台灣社會的籌碼。其實，由於全球化與國際旅遊普及，觀光業逐漸成為服務業的重要支柱，是很多國家努力推動的產業，部分國家的經濟甚至奠基於觀光，自許為「觀光大國」。但觀光本質上是一種消費行為，舉凡住宿、交通、餐飲、購物、景點等，皆需付出相應的費用，才能取得相對的精神與物質享受。換言之，觀光並非無償，而是「有付出、有所得」的經濟行為；並非中共一再宣稱，開放觀光客到台灣是為了拯救台灣經濟，是惠台措施。舉例而言，很多台灣人去日本觀光，是因為喜歡日本的風景、商品與社會氛圍，絕不敢妄自尊大，自認是在花錢拯救日本經濟。然而，中共卻把開放觀光客來台當成統戰。從中國對來台觀光客的收放狀況，可以徹底看穿它的政治圖謀。一個最簡單的例證就是，它的開放是在馬英九執政時期，作為給親中政黨的「兩岸紅利」，並在馬政府後期，創下一年四百多萬人次來台的歷史紀錄。卻在政黨輪替，蔡英文執政後，便快速緊縮，到了二○一九年八月起，甚至暫停中國民眾來台自由行。其後，武漢肺炎爆發，中國旅客來台幾乎處於急凍狀態。

台灣的國際觀光收支，常年都是上百億美元的逆差，對中國的逆差尤其嚴重。即使在中國開放觀光客來台期間，台灣民眾去中國的人數與消費皆遠遠超過中國人來台。尤有甚者，中國雖然開放觀光客來台，卻透過中資來台併購飯店、餐廳、旅行社、禮品店、遊覽車公司等，建構起一條龍式的接待模式，搶下大部分中國觀光客來台的觀光財。儘管如此，在馬英九執政時經濟低迷，中共宣稱開放觀光客來台作為提振台灣經濟的惠台措施，而馬政府也樂於配合中共的宣傳調子，共同編造中國是台灣經濟救世主的神話。諷刺的是，依據中共所謂觀光客消費是惠台的邏輯，如今它單方面宣布開放台灣組團赴中國觀光，豈不意味中國疫後經濟復甦乏力，必須台灣觀光客來拯救？反觀台灣，疫情期間幾乎沒有中國旅客來台，已經戒斷了觀光過度依賴中國的成癮症，目前已可堅持對等原則，充分應對中國的觀光統戰；亦即︰對方若不開放觀光客來台，我方亦不必自做多情，應其所求開放台灣觀光團赴中。這樣的作法對台灣經濟的影響微乎其微。

更嚴重的是，兩岸觀光往來不但不對等，其實台灣人赴中，還有更嚴重的人身安全疑慮。中共的專制日趨嚴厲，對台動輒喊打喊殺、威脅武統，加上「反分裂國家法」、「國家安全法」，以及即將在七月一日實施的「反間諜法」築起的政治牢籠，具有民主自由觀念，尤其主權意識的台灣民眾，容易被羅織入罪，赴中觀光無疑潛藏重大的人身安全風險。尤有甚者，中共並無法治與人權觀念，司法程序亦是一團黑幕，一旦台灣人被中國關押，將如陷入黑牢，得不到應有的法律支援，以確保本身的權益。其實，國際社會對於一個具有敵意、且無法治保障人身安全的國家，按照慣例會對國人赴該國觀光發出旅遊警示，提醒民眾風險之所在。政府縱然不必有此刺激對岸的作為，但至少也該採取不鼓勵立場。

台灣疫後經濟復甦呈現「內溫外冷」狀態，出口衰退、製造業連連亮出藍燈、GDP連兩季負成長，已經符合「衰退」的技術性定義。幸而，內需強勁，餐飲、住宿、國旅出現熱潮，而國外來台旅客雖仍不如疫前水準，但今年在扣除中國觀光客情況下，預計可以達到六百萬人次目標，將可為內需注入相當的消費動能。一旦全球需求恢復，出口再現成長，疫情中的經濟榮景必可再現。

總之，中國觀光客來台，已是其經濟脅迫的手段之一，從禁止部分台灣農漁產品輸中，對台灣出口產品啟動反壟斷調查，加上軍機不斷擾台，中共正極盡對台軍事、經濟脅迫之能事。然而，從美中貿易戰、全球疫情、烏俄戰爭以來，多數工業國家正在尋找中國以外的替代方案，以遏阻中國崛起對民主與人類文明的威脅；台灣近年來降低中國依賴有成，但仍須更加努力。此刻，台灣經濟逐漸強化韌性，足以抗拒中國任何的經濟統戰；因此，吾人必須更加堅定對等、互惠立場，拒絕一切政治炒作，讓兩岸的觀光交流真正回到市場常態。

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