自由廣場》中國茶入侵「台灣茶屋」

◎ 池宗憲

台灣在義大利威尼斯展示的「TEA SPACE 循環茶事」，獲政府贊助三百八十萬元，卻在主場展示具有「中國基因」的雲南普洱茶，叫人看見中國茶入侵的文化威力。

台灣茶能夠在國外展出，本應受到喝采，策展人強調：應用茶屋的載體，將台灣茶文化和循環經濟藉此推廣，並能讓參與的人喝到十款好茶，並以六感：色、香、聲、味、觸、覺，感受人和自然關係，希望透過一杯茶更接近台灣文化。然而展覽中卻出現名為「甘露無極熟皇」的雲南普洱，號稱原料千年原生種茶，二○二二年出品。該茶出現在台灣茶屋，引發台灣茶界疑惑：難道台灣拿不出好茶走向國際舞台？

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台灣茶文化被推崇是台灣品味以及文創的好商品，近年國際茶比賽中，年輕台灣製茶人紛紛得獎，嶄露頭角。如今拿政府補助款，透過茶來推廣台灣的國際形象，當然要以台灣茶發聲，為何在茶屋裡面用壓克力精裝普洱茶作宣傳？

普洱茶是好茶，陳年普洱茶更創下拍賣高價，然而，台灣茶屋場域是台灣政府贊助，扛著推廣台灣形象，換上中國雲南普洱茶就是錯置，恐遭誤解兩岸關係。

台灣由北到南的好茶：北部文山包種茶，木柵鐵觀音，桃竹苗的椪風茶，南投凍頂烏龍，阿里山杉林溪高山烏龍，梨山福壽山大禹嶺二千公尺高山茶，高雄六龜的原生野生茶……，每款都是本土特色茶，絕對可以放諸四海引動好味！台灣「循環茶事」為主題的國際活動，無論上下左右循環都是是台灣茶，怎會循環到雲南普洱？

茶是有歷史質感，具有理性基石感性出發的文創好商品，政府贊助預算推廣台灣茶兼具帶動台灣形象，不應只是擺茶席，蓋茶屋。這項活動引起討論，承辦人建築師資格或是茶屋蓋得好不好看；但更要關切的是：置入中國基因的普洱茶成為台灣茶屋的主角，那麼真正台茶的好滋味在那？

（作者為國際伺茶師學院創辦人）

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