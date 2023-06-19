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自由廣場》侯友宜要恢復十八趴？

2023/06/19 05:30

◎ 林志翰

愛吃「老三便當」的國民黨總統參選人侯友宜頻下猛藥，出席「黃埔建軍建校迎百年」活動致詞時指控民進黨這幾年利用媒體撲天蓋地稱「軍公教都是米蟲」。民進黨嚴正駁斥，批判侯友宜公然造謠，刻意操弄仇恨言論。孰是孰非，就讓可考的證據來說話。

從前最愛歲月靜好、凡事閃閃躲躲不表態的侯友宜，突然間化身深藍教主，挑起軍公教「米蟲說」的用意不言可喻。筆者試問，侯友宜當選總統後，決定恢復十八趴嗎？決定讓舊制退休軍公教周休七日、月領七、八萬嗎？侯友宜挑起對立衝突，可要有能力提出解決策略，而不是又要新北市免費提供全台幼兒檢驗巴比妥和苯二氮平，卻怪中央不出錢的錯亂邏輯。

其次，總統蔡英文任內已進行三次軍公教待遇調整，總計調薪幅度達十一．四％，所謂虧待軍公教的說法不攻自破！侯友宜短視近利的用「米蟲說」試圖喚回傳統軍公教鐵票，卻忘了更大多數的現職軍公教人員認同年金改革。

國民黨乾脆換侯，推出深藍教主韓國瑜參選總統，絕對能有效凝聚深藍鐵票，重回老二地位。但是，一旦台灣軍公教退休制度的財政崩毀，重蹈文明古國希臘財政破產的道路，希臘退休老人每周搶領一百廿歐元（約新臺幣四千一百元）的悲劇就會在台灣上演！

（作者為國中教師，台南市民）

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