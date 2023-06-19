自由廣場》網路部隊的人才管理與發展

◎ 林穎佑

網路作戰已經是當代戰爭中的一環，相較於傳統軍事作戰，網路戰更是每分每秒都在進行的超地緣戰爭。也因此資安便成為當前各國重視的發展焦點，也在不同體制中發展專屬的網路部隊。然而無論是在情報體系或是新籌組的網路戰部隊，都不約而同碰到人才招募與留用的問題。

首先是在招募上，固然各單位無不祭出相對優惠的加給與補助條件，企圖吸引網路高手，但事實上若單純從金錢的實際角度來看，具有類似證照與能力的人員，在民間業界所得到的待遇並不會輸給國軍。再加上部隊管理的模式與生活型態，這些對具有資安專才的人士來說，都缺乏足夠吸引力。

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其次是在績效評估上。或許在延攬資安專才時，實質的待遇有待加強，但對不少資安人士而言，能否有效一展長才，發揮所學之餘能否滿足其駭客挑戰、突破的熱情，也會是選擇考量的一環。特別是在網路作戰中的績效評估，不一定如同傳統部隊作戰可以透過量化呈現，網軍部隊掌握的「零時漏洞」是珍貴的數位軍火資產，自然不適合輕易使用，任意作為政治宣傳的工具。而潛伏在敵人系統深處的網攻，也需要低調的運作，避免打草驚蛇，甚至有可能為了嘗試滲透入侵而選擇在深夜進行，或是為了隱匿網路位置而使用不同位置的公共網路進行攻擊，這都是網路作戰的特性。也因此在績效管考與日常管理要求上，網路戰部隊的官兵是否適用傳統部隊的管理模式，頗值得商榷。這也反映在其部隊主官是否具有相關的管理經驗，了解這些數位戰士的運作模式以及網路戰場的特殊性，進而安排較為適切的管理模式，才可能吸引優秀的資安人才入列。

最後，在資安人才離開軍中後，若能與特定的資安企業進行合作，讓這些人才成為民間與政府資安政策溝通橋梁，甚至成為網路作戰的儲備人才、軍民合作的鏈結，也相當值得深入籌畫。畢竟網路空間中並無具體的前線與後方，只要有足夠的資訊環境與設備就能進行網戰，進而發揮「藏軍於民」的效果，成為全民國防的一環。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

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