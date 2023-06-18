自由廣場》新北幼兒被餵藥事件 幾個疑點

◎ 林應然

目前全國有送孩子到幼兒園的家長，每個人都在問，我家的小孩到底有沒有被餵食安眠鎮靜藥？餵了多久了？頭腦及器官有沒有受傷害了？

一波未平，一波又起，衛福部醫福會六月十五日又證實新北市一名幼童被驗出體內三級毒品苯二氮平(BZD)，六月十二日尿液Benzodiazepine結果為20ng/mL，十三日複檢結果為29ng／mL，但結果被判定為陰性。該名幼童所屬幼兒園據傳是位在汐止的同體系某私幼。

請繼續往下閱讀...

其實筆者早期就曾耳聞，有些幼兒的照顧者為了可以比較輕鬆帶幼童，或是為了外出辦事，而會使用安眠鎮靜藥給幼兒服用，如今爆出新北幼兒園餵藥事件，雖然感到震驚，但並不意外。目前檢調尚未調查到最後，但有幾個疑爭點值得大家探討。

目前幼兒驗出體內有安眠鎮靜劑的個案約十人，尚在擴大中，藥物如果真的是來自幼兒看病的醫療院所，理論上不太可能這些幼童同時因生不同的病被不同的醫師開出同樣含有安眠鎮靜劑的處方，更別說這些藥極少用在兒童，新北市衛生局如果有疑慮，大可直接去醫療院所調閱病歷，看看處方有無含安眠鎮靜藥便知，何以至今未查？任令爭議延燒？

為什麼有兒童說被餵了彩虹藥水？老師因何原因餵食？有沒有來自父母親的授權？該彩虹藥水的成分是甚麼？來自誰的授意？這些事早就可以對外說明，以杜悠悠眾口。

不論驗血或驗尿，低於標準值並不表示幼兒未曾服用安眠鎮靜劑，因為事件爆發至今已經一個多月，相信事件爆發後已經停止餵食，該代謝掉的幾乎都已經代謝掉了，現在的陰性不表示之前也是陰性。唯一還可以作為呈堂證據的只留存在頭髮中，以頭髮生長的速度每個月一公分計算，只要有五公分的頭髮，就可以回溯五個月的事證了。這個攸關國家幼苗全國矚目的事件，縣市行政及檢調單位應該及早處理，讓事實早日水落石出，不要讓各種混淆視聽的議論到處延燒。

如果幼兒園未曾違法做此事，為什麼要滅證讓監視器與通聯記錄消失？為什麼被閉園、被罰款、被送檢調而不對外說明抗辯？這種攸關幼兒園生存與信譽的重大事件，難道不值得起身捍衛？

（作者為資深小兒科醫師，基層醫療協會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法