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自由廣場》老師最痛苦的垃圾時間

2023/06/18 05:30

◎ 王文君

昨天有李老師投書「國中會考後的垃圾時間」，看完後心有戚戚焉。

雖然我不是國中老師，但老公是，他今年帶國三，帶的是其他老師的「後母班」。當會考結束後，他就說班上二十八個學生，只有十三個學生來學校，這些學生是不得不來學校，但就算在學校，也只是在玩手機、玩平板、吹冷氣，把班級教室弄得亂七八糟，完全不聽勸，也叫不動！老師看到這種情形，怎會想要上課？更別提帶學生做一些有意義的活動了！老公說他只能「數饅頭」，希望快點撐到畢業典禮，趕快把學生送出去。

其實我一直有個疑惑，為什麼會考要這麼早考？不能在六月初？或者以我們那個考試定終身的年代，在七月初考嗎？以前可以這樣做，為什麼現在各方面資源更多、條件更夠，反而不行呢？上位者，你們知道嗎，這段時間是一些國三老師最痛苦的日子，深怕血氣方剛的學生在學校搗亂搞破壞，每天都戰戰兢兢！難怪我問老公，你要不要接下來的一年，再去帶班，他直搖頭揮揮手說：「不不不，讓我好好休息一年吧！」語氣裡透露著很多無奈。

（作者現任教師，台中市民）

◎ 王坤楠

拜讀「國中會考後的垃圾時間」，感慨萬千！

作者李老師敘述的是國中生，然而普通高中學生「學測」後的垃圾時間更長、更扯！尤其是私立高中，有些學校連課本都沒發，學生反而高興，校方也省了一筆經費，真的很扯！一間教室，兩個世界，學生三五成群吃東西喝飲料聊天這還不打緊，玩手機遊戲還對打、打麻將（有撲克牌式的麻將牌）、帶筆電來玩遊戲看影片、還有女學生帶了化妝品及工具包來，在教室內大剌剌地化起妝來，真的是看不下去！然而因為少子化的關係，學校怕招不到學生，故較不知名且偏僻的私立中學都把學生們當做是「大客戶」伺候，不敢得罪！很悲哀！

李老師提到「這是制度面的問題」，說的沒錯，確實是制度面的問題，但不應該是個難以解決的問題，不管是畢業典禮時間提前，還是會考或學測的時間延後，都有討論空間。教育官員若不用心解決這個問題，那就不只誤人子弟，更會讓很多老師喪失教育熱忱！

（作者為私立高中兼任英、日語教師，新北市民）

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