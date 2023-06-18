自由共和國》林修民／ChatGPT加速隔離全球半導體市場

Nvidia創辦人黃仁勳五月來台引起了一陣旋風，主要是ChatGPT對話AI機器人的突飛猛進令人驚艷。（資料照）

林修民／科技專欄作家

Nvidia創辦人黃仁勳五月來台引起了一陣旋風，主要是ChatGPT對話AI機器人的突飛猛進令人驚艷。AI的進步甚至也引起了深度學習之父的傑弗瑞．辛頓（Geoffrey Hinton）的警告，生成式AI可能導致人類滅亡。有如原子能發明一樣，正面可以拿來發電人類使用，但也可能拿來製造原子彈毀滅人類，而半導體晶片就是驅動AI的唯一動力，故限制半導體晶片銷售在某些專制甚至觸犯反人類罪的國家有其必要。

AI之父圖靈在二戰的角色

AI近幾年全球紅透半邊天，但很多人不知道其實電腦或者說是核心的晶片在戰爭扮演過的腳色。AI之父艾倫．圖靈（Alan Turing）—電腦科學／Computer Science（CS）最高榮譽獎項就以其名字命名，在二戰中圖靈就是負責幫助同盟國破解納粹加密的通訊，用其發明的計算器（Computer）破解納粹的密碼。如同美國在太平洋戰爭中關鍵逆轉珍珠港被襲挨打的地位-中途島戰役一樣，透過事先知道敵方的意圖，進而改變了二戰戰局。

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現在戰爭可說是運算的戰爭，也就是AI的戰爭

在二戰後時光飛逝七十年後的現在，運算（Computing）已經不是用機器，而是用半導體晶片執行。而運算不只像二戰只存在像加密解密這種通訊，基本上幾乎遍及所有戰爭內項目，現在戰爭可說就是運算的戰爭，也就是晶片的戰爭。連真正執行作戰的單位都有無人機、無人船。阿諾史瓦辛格主演的魔鬼終結者系列電影風迷全球，最近AI的發展頗有電影中天網的趨勢，但或許不至像電影內天網那樣誇張，但AI對人類影響絕不可小覷。

AI不只在傳統戰爭，在網路虛擬世界更是主宰。AI除了在人權法治國家可以自由發展外，獨裁人治的國家更需要，因為這些政權對外需要使用AI執行認知作戰，傳遞假訊息對民主國家內部進行分化，而對內需要執行維穩工作，不只「六四」、「維尼」都是都是禁語，甚至連「窮」等領導人不喜歡聽到的字眼，都必須在網路上馬上下架，而這些都需要靠運算執行。AI越進步越能夠幫助此類政權，故不論法治或是人治的國家都需要更聰明的AI。

AI的戰爭也就是晶片的戰爭

ChatGPT其使用Transformer model作為其模型。過去對話語言AI的模型，例如長短期記憶模型（LSTM）令人最詬病的一點，就是其因為句子內的相依性必須靠記憶體遞迴處理無法平行運算。而透過Transformer model，AI可訓練的架構可以隨著晶片硬體同時擴大，故在平行運算晶片領域先驅的Nvidia近期會紅透半邊天。目前ChatGPT在三．五版，預計在四．○版本可納入圖片與語言同時認知，變更聰明的同時也需要更強大的硬體晶片。

上一個大型作戰的G2︰美國與日本

沒人會無緣無故跟錢過不去，只是差別在於賺錢後會發生什麼事，有人在意，有人不在意而已。一九三六年時，日本是美國亞洲最大的貿易夥伴，當年日本可控制的領土或GDP遠遠不只現在的日本，還包括現在的南北韓、台灣甚至中國東北的滿州國，其國際影響力不下於現在的亞洲任何一國，這就是為何在日本偷襲珍珠港前，羅斯福總統遲遲不願意對日本作戰的原因。

即便日中開戰後，美國也不願對日本作戰，直至日本入侵東南亞後，美國才終於聯合荷蘭、英國等祭出貿易制裁的手段。禁止出口鋼鐵和石油進入日本，史稱「ABCD包圍網」，過去的石油與鋼鐵就是現在的半導體晶片，相較於今日南海和台海現在的紛擾，以及美國聯合晶片四方聯盟因應，歷史只會不斷的重複，這也是為何人類憲政發展需要從帝制走向法治的原因，因為人的野心只要不制衡與平衡，永遠會重複過去的故事。

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