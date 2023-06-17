自由廣場》也談退場學校轉社宅

◎ 傅聖傑

賴清德日前與政大學生座談表示，私校退場後的校地，可納入社會住宅範圍。這是值得討論的方向。

將退場學校轉換為社會住宅，這創新模式不僅可以解決學校結束營運和校地閒置的問題，同時為社區帶來多重利益。過去，許多學校面臨人口減少和資源短缺的困境，關閉的風險日益加大。然而，透過這創新模式，政府能利用退場學校資源，將其轉換為社會住宅，為學校賦予新的生命力，同時提供社區多功能的活動場所。

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轉換後的社會住宅，不僅提供居住空間，還能舉辦各種社區活動，例如藝術展覽、文化工作坊和社區教育課程。這樣的多功能場所增進社區凝聚力，為居民提供豐富的學習和交流機會。

誘因社會住宅位於社區核心地帶，讓學生更方便接觸各種教育資源和服務。學校與社區緊密結合，為學生提供更多實踐機會，例如實習和志願服務，有助於實現普惠教育的目標。

這轉換模式也有助城市可持續發展。利用現有校地資源，減少土地開發壓力。同時，設置社會住宅改善社區環境，提高居民的生活品質。

總結來說，退場學校轉社宅，可解決學校關閉和校地閒置問題，創造多功能的公共場所，實現普惠教育目標，促進城市可持續發展。期待這創新模式在未來教育和社會發展廣泛應用。

（作者為健身教練，台北市民）

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