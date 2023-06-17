自由廣場》「俄勢力」促成台捷外交大突破

◎ 張孟仁

一周前傳出捷克總統帕維爾可能跟台灣外長吳釗燮同框的消息，當時筆者還心存懷疑，認為捷克應不至於會去「攆中國虎鬚」，沒想到消息成真。捷克此番大動作，象徵著捷克支持民主理念相同的夥伴。儘管德媒曾報導，帕維爾與蔡英文通話是臺灣主動，但此次帕維爾與臺灣外長同框，捷克的心意不鑑自明，對台灣來說肯定是外交突破。

捷克的「疑中」，除了經濟因素外，烏克蘭遭逢俄羅斯的入侵更點燃捷克對「俄勢力」再起的憂心。帕維爾總統三月上任之際與台灣總統通話，並對《金融時報》勇於說出中國「不是一個友好的國家」，而且「在戰略目標和原則上與西方民主國家不相容」。近日他更大膽提出要監測在其他國家生活的俄羅斯公民。

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帕維爾是前北約將領，且身為前中東歐共產國家，對俄羅斯的侵略相當有感。然而，中國對俄羅斯「不離不棄」，導致捷克等中東歐國家有所顧忌，進而對中國不民主、慣以武力、經濟威嚇臺灣，產生惺惺相惜之情。

再者，原本寄望北京帶來投資及時雨，卻未蒙「一帶一路」之利，連帶讓捷克對「16+1」的中東歐論壇顯得冷淡。該集團已有愛沙尼亞和拉脫維亞於去年退出，立陶宛則於二○二一年退出，這些國家現在都不滿中國在烏克蘭問題上的立場。捷克外交部長曾云「一切都因戰爭而改變」，迫使人們重新考慮與中國的政治及經濟關係。為了對抗俄羅斯的入侵，烏克蘭得到了捷克等許多中東歐國家的支持，包括提供武器彈藥。

先前對中國投資未果的失望，加上眼見烏克蘭力抗俄羅斯，讓抱著同樣眼光看台灣的捷克，益發有著親近的感覺。當前捷克執政團隊很友台，捷克參議院議長、眾議院議長都曾訪台，復加上總統挺台動作幾已極致，接下來就是觀察捷克所為能在中東歐國家產生多大的效應。當烏克蘭戰爭持續越久，自會加速北京與許多中東歐國家之間的利益脫鉤。一些中東歐國家基本已揚棄了中國的雄厚財力能夠提振經濟增長的天真想法。此際，台灣這個具有民主理念相近且擁有技術的夥伴，自是中東歐國家外交轉向的選擇。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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