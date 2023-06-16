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自由廣場》為民進黨艱困選區說句話

2023/06/16 05:30

◎ 李建宏

民進黨為備戰2024總統立委大選，啟動「民主大聯盟」，迄今已公佈了三波的立委參選推薦。第一波是吳崢、曾柏瑜，以及前幾天宣布退選的李正皓。第二波是吳沛憶、康世明、劉仁照、李柏毅、王閔生，加上也已經宣布退選的林飛帆。第三波則是6月14日公布的吳音寧、苗博雅、林志潔。

這次民進黨區域立委佈局，早先已完成51個立委提名，另外包括「艱困選區」等22個區域立委人選，若暫且包含已退選的林飛帆、李正皓，僅剩10個選區尚未提出人選，其中包括苗栗第二選區。

事實上，一般稱作苗栗「山線」立委的第二選區，並非沒有呼聲高的優秀人才，諸如最被討論、廣為人知的曾玟學等等，但仍舊沒有塵埃落定，這也就讓近月前擊敗徐耀昌前縣長、贏得國民黨內立委初選的苗栗市長邱鎮軍，拔劍四顧兩茫茫，目前依然「沒有對手」。

距離明年年1月13日選舉投票日，已經倒數七個月不到，苗栗二選區的傳統優勢團隊「鎮」藍軍，看來已經整裝待發，勢在必得，民進黨的提名或徵召進度，似乎應該要再加快些。

以2020年苗栗兩個立委選區民進黨得票率而言，第一選區獲得37.98%、第二選區獲得30.07％，顯然都離跨越民進黨艱困選區的標準42.5％，還有好長一段路要走。

尤其山線勉強跨過3成的得票率，真的令人非常擔憂，在時間倒數的壓力下，對比一選區含括8個鄉鎮而言，二選區更是多達10個鄉鎮市，幅員遼闊，至今尚且找不出合適人選，這場硬仗難打可期。

希望艱困選區能夠更早一些確定人選，這大概已是老生常談了，卻始終沒有見到機制動起來的曙光，無論怎麼說，愈是艱困，不就愈需要儘早準備嗎？提早起跑都不一定打得贏了，更何況民主大聯盟的三波之後，還是沒有看見苗栗山線立委的人選推出。

做為苗栗新生代的政治工作者，既真實也焦慮的看著苗栗政情變化，固然藍軍強有藍軍強的硬道理，綠軍雖弱，卻也有的確需要立即突破與改善、改進的地方。最後，若決定是曾玟學，就請儘早宣布；若否，也請加快提名腳步，莫讓基層支持者持續焦慮、憂心忡忡。

（作者為苗栗市民代表會代表）

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