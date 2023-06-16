自由廣場》（青年時評）台大不是國民黨的小弟

◎ 林子堯

台大國發所前教授陳明通退休案，台大日前做出「未達解聘程度」的結論。結果立刻引來國民黨高分貝砲轟，甚至以大篇幅報導醜化個別系所，用各種政治媒體的輿論公審，甚至語帶嘲諷換校長標準改變。然而，我們都還記得國民黨護航管中閔上任時，高舉的「大學自治」招牌，強調政治勿進入校園，怎麼如今雙標的如此徹底？真的是看了顏色就換標準嗎？

根據國立臺灣大學教師評審委員會的相關規定，涉及解聘之相關處分，必須要經由出席委員達三分之二以上、過半數同意，才能通過。陳明通的退休案，經過台大校方三分之二出席教授的決議，才做出「未達解聘程度」的會議結論。這樣的結果當然可受公評，但以此無限上綱說是校方調整標準，或是陳校長的標準下降。難道鄭文燦、林智堅等人的碩士論文審查結果，是管前校長的決定嗎？國民黨這樣是非不論，無視全校多數委員出席的決定，這才是蔑視與踐踏大學自治的做法。

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陳明通教授指導碩士在職專班生論文，若就事論事，放到目前的校園教育文化脈絡來看，應當可以通盤來做討論。但看到特定媒體與政治勢力，一再將單一系所視若寇讎，汙衊多數畢業論文的成果，更惡意引導為政黨的搖籃，都令人相當痛心與遺憾。且事實上，去年各校都有政治人物出現撤銷論文事件，不應只放大單一個案。

若能平心靜氣從學術角度，看待目前碩士論文寫作、畢業門檻、指導教授的指導程度，好好通盤檢討，或許能如同當前性平事件一樣，可以從補破網角度來做處理。情緒或雙標無助於事件的處理，若大學自治是國民黨堅持的價值，那也就請尊重台大校方決定，更無須引導至陳校長身上。

筆者就讀的經驗，台大國發所教授立場藍綠皆有，畢業生也橫跨藍綠，平心靜氣看待此事，方可解決學倫問題。未來學校應當加強論文寫作教育，如此才可根本解決問題，而非徒留政治口水，更讓畢業校友含冤扛下汙名。

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士、高雄市民）

◎ 賴彥丞

關於前國安局長陳明通的教授退休申請，台大教評會經調查後認定依法未達解聘程度。

遺憾的是，台大的審查結果一出，立刻引發藍營政媒的一陣歇斯底里，聯合報主筆室還以「虛偽與墮落」對第一學府極其羞辱，更有藍委賴士葆誆稱「畢竟校長換人給外界感覺似乎是學術標準降低了」，以政治力對學術指手畫腳企圖干預。

這樣的國民黨，儼然把台大當自家小弟般看待使喚──當去年林智堅論文案學倫審查有利於國民黨的地方選情時，藍營就對台大讚譽有加；如今陳明通退休案調查結果不符國民黨的政治期待時，藍營就對台大一番辱罵。

對大學自治毫無尊重而充其量視學術殿堂為政治工具的政黨，正是國民黨。

（作者為陽明交通大學碩士生）

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