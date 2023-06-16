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社論》全民國防應重社會積極溝通

2023/06/16 05:30

「全民國防應變手冊」公布四種敵軍服飾圖例。（翻攝全民國防應變手冊）

國防部十三日公布「全民國防應變手冊」，相較一年前首度推出的版本，此次新增「敵我識別」章節，公布中國人民解放軍的四種作戰服裝與各種臂章、識別名牌細節，並與國軍服飾、臂章作對比。然而，內容卻遭踢爆與現今共軍服飾不同，面對質疑，國防部坦言未符現況。加上以Ｑ版繪圖方式呈現，也難以讓國人清楚辨識兩岸軍人服裝的異同點。手冊設計目的是因應戰事情況，官方提供民眾資訊，做好生存自助。這不僅講求實用性，更要具備正確性。關鍵之處若「敵我難辨」，建立全民國防，豈不背道而馳。

中共近年升高軍事挑釁，包括台海等周遭情勢並不平靜。我們必須加強整軍備戰，做好自我防衛，才能嚇阻共軍來犯的野心。尤其，中共擅於以認知戰、混合戰等形式擾亂民心，並利用灰色地帶擴大衝突。這說明我們因應作為，無法僅憑恃國軍的力量。而必須不分前後方、平時戰時，將有形武力、民間可用資源進行結合的總體國防力。這樣的全民國防概念，包括軍或民，各具角色與專業，都能展現防衛之能。這次指摘手冊之誤，即來自民間。何況現今資訊發達，民眾常能藉由科技等工具輔佐，獲取最新軍事知識，相較一板一眼的國防體系，與民間部門確有相互截長補短之處。因此，建立全民國防，首應重視與社會的積極溝通。

除了國防部推出「全民國防應變手冊」，部分民團亦有出版民防手冊「公民行動指南」。兩相比較，民間版較能站在民眾思考邏輯，把可以用的公開資訊放入手冊中。國防部公布的版本，雖然已比去年版本，納入更多民眾需求的元素，但仍顯不足，軍方還是站在「這是我們的事，這是我們的專業」，以指導者的姿態論述。民間版或在專業性容有改進空間，但如同其宗旨提到︰「我們是你的夥伴」。強調讓民眾在戰爭時不要成為被幫助的人，還能幫助別人。這互助合作，就是全民國防最核心的概念。這不僅是期待國防部能換位思考，還要能夠讓更多民眾關注國防，甚至投身軍旅。保家衛國，不該是八股行文，國防部作為主責機關，套一句流行語，這有如「人設」打造，軍事部門既是尖端武器裝備的使用者，如何建立民眾專業、進步與活力的形象，而非與社會有所距離，自成一格，這有賴軍民之間更多的對話與合作。

事實上，國防部所認為的專業軍事議題，若無民間的理解、支持、投入，往往成效有限。在全民國防時代，尤其如此。例如為了因應國防需求，蔡政府將義務役役期恢復為一年，但另方面，擔任國軍「主戰部隊」的志願役軍人，國防部報告卻顯示，去年共四○六六位志願士兵不適服現役，提前離開軍旅生涯，創下近年新高。針對個人申請不適服現役的原因，國防部分析，以「生涯規劃」四十三．二％最多；其次「適應不良」佔卅五．二％。與原先從軍目的出現落差，箇中原因固然很多，但在面對社會快速變遷，包括更強調科技力、資訊力的現在，軍方腳步還不夠快，甚至仍堅持刺槍術、踢正步等，被認為屬於舊式的教練方式，這能否助於軍力的提升，評價兩極。但對社會觀感，恐多予人無法與時俱進。國家的兵源，最主要是來自年輕世代。然而，面對這些成長於資訊科技時代的新新人類，國軍若多承襲於過往訓練，對其召喚與吸引，已然是可想而知。

當然，或有人歸咎近年台海情勢的升高，戰爭陰影存在，使得年輕人望之卻步。但我們從來不是挑釁的一方，沒有堅實國防，沒有嚇阻實力，反而有更大機率誘發中共的冒進動作。這是非常基本的軍事法則。中共一方面製造台海緊張，一方面把責任推向台灣、推給挺台的美國等民主盟邦，這是其一貫的認知作戰伎倆。利用戰爭論、疑美論等，分化台灣社會與台美關係。國內還有人鼓吹和談才能避戰等荒謬言論，有如自動繳械。在中共策動下，我們內部也為此爭論不休。但對國防部門來說，這不能僅看成朝野攻防的政治語言，因為長久內耗，勢必弱化國人團結的意志，有害全民國防的建立。而正中北京的下懷。

台海安全攸關區域和平與穩定，愈多民主國家相挺，對我們也會更安全。這些重要事實，軍方作為專業機關，可以講得更多，也更大聲些。為了全民國防，積極與社會溝通，國防部門自是責無旁貸。

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