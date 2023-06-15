自由廣場》詐騙廣告的中國因素

◎ 林世軒

大家若有印象會發現，從飆股和以知名人士之名義的詐騙廣告，是從二○二○年開始逐漸增多，那這些到底是從哪來的呢？答案很簡單，幾乎都是從中國來的！而且經營者很大一部分是公關公司兼職或者黑社會經營。

之所以會從二○二○年起暴增，主因是因為疫情期間都戴口罩，所以影片看不出嘴型，隨意用AI語音變造就可以假造影片。

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二○二○中國經濟開始下滑，這些人原本可能在非洲、巴基斯坦、尼泊爾和柬埔寨，有些則在中國境內賣所謂的藥品偏方，尤其是推廣特定中藥師父的藥品，這也是中國官方默許的。但疫情爆發後，中國的消費趨向必要消費為主，所以他們只能大量翻牆出來詐騙。而在中國境外的統戰和資訊戰團體，也用詐騙營利來執行任務。

筆者曾經與一家戰略溝通與資料分析公司合作，該公司創建了多個LINE帳號，並創建多個社群，發現一件事，就是立場偏向親中、促統的社群，常常會有大量頭像明顯就是中國女生的人，海量進入，然後不停的丟大量的廣告。該公司調查人員發現，這些帳號幾乎不跟其他人互動，每次都是只丟一樣的廣告；另一個特色就是假設有提供特定ID加好友的，都不針對問題做互動式的回答，偶爾會夾雜幾個簡體中文字在話語之中，推測背後就是與中國關係密切的公關公司，甚至可能是黑道在經營。黑道經營詐騙這完全不需要懷疑。

這群人之前的主力業務，可能都是幫中國做對台資訊作戰和統戰的單位，這也可以解釋為何現任台北市議員鍾沛君的事件發生後不到四十八小時，就有一堆以她為名義且針對性騷事件的廣告，因為他們過去十年就是必須時時掌握台灣的輿情脈動，才可以在第一時間將資訊攻擊做最大的傷害。但現在中國的錢明顯沒有以前這麼多了，那就只能轉向經營詐騙和飆股來營利。

大家可能會疑惑為什麼統戰團體會兼做詐騙，月前新聞已經披露英國的飲食外送平台「通吃網」背後的老闆，是中國在英國的海外警察，也是福建同鄉會長；非洲烏干達有一個豐盛洪門品牌烏干達總代理，背後是中國的統戰組織洪門歷史文化協會，和中國在烏干達一帶一路和孔院有密切合作，本身是販賣與生產中國白酒的企業。合法營利都有了，何況非法詐騙成本更低，也就不意外了。

（作者為輔大歷史碩士，自由報導作家）

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