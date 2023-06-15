自由廣場》宗教「驅魔」憾事有感

◎ 劉韋廷

日前報載，台中某處宗教團體發生命案，疑似替信眾「驅魔」行為所致，導致亡者身上嚴重瘀傷，引發軒然大波。經查該屋主是四年前涉嫌教唆幹部打死女信徒的宗教團體創辦人，自稱「聖母」、「聖師」，舊案尚在審理中，卻又爆發新事件，讓人驚慌，鄰居對此甚為恐懼。上網查該團體，是二○一五年依人民團體法核准立案之合法社團，在影音平台亦有改編流行歌曲之勸善音樂，團體成立目的之一是「啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行之五良美德」，這呼應宗教勸人為善，行善積德；但為何會發生重大社會事件，令人費解。

臺灣是宗教多元、信仰自由之地，憲法保護人民宗教信仰自由，這是民主國家特色。不過，普羅大眾對宗教文化認識有限，學校教育缺少完備宗教基本知識，反映長期以來知識份子排斥宗教、科學理性至上觀念，忽略心靈改革重要性，導致人們在面對各式各樣新興宗教現象，判斷能力不足，以致發生宗教憾事。政府應防範未然，借重學術界對宗教研究之成果，教導社會大眾。

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根據宗教社會學家對新興宗教之研究，有別於傳統宗教，這類既傳統、又新興，強調個人神聖色彩（即領袖魅力，charisma）對於信徒之影響，為了樹立規範，往往營造神蹟。以這次新聞事件為例，教主對那些不服或想脫離團體之信徒，經常嚴厲「管教」，其說法是信徒被惡魔入侵，必須「借竅驅魔」，亦即教唆幹部毆打信徒，達到驅魔效果。在東西方宗教，驅魔背後有神學基礎支撐，絕非簡單可以為之；反觀這類行為，已違反社會規範，更何況宗教不僅是講究道德倫理，更重視修行實踐層面，知行合一，成為真正的宗教人。

筆者呼籲政府有關部門，首要審慎評估宗教團體立案過程，實地訪查，制訂宗教方面規範，無論是《宗教團體法》或《宗教基本法》等法規，朝野立委應不分黨派儘快修訂草案，通過實施。其次重視宗教教育，包括培養研究能量或編寫相關教材，透過網路、媒體廣為宣傳，深化人們對宗教有一定程度認識，減少被欺矇、被詐騙之後果，才不會被有問題的宗教團體牽著鼻子走。

（作者為宗教學博士，大學兼任助理教授）

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