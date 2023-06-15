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自由廣場》為何他們放棄頂大？

2023/06/15 05:30

◎ 胡嘉智

一一二學年度個人申請入學分發比例的足額比例排序（各校足額比例：個人申請入學獲分發名額／個人申請入學招生名額），個人有以下三點觀察：

一、利基市場定位越清楚的學校，越能吸收到興趣與志趣清楚的學子們，這就能超越傳統校排的刻板排序印象（這某種程度可以解釋，學測個人申請分發比例足額最高的並不是頂大，而是藝術定位清楚的學校）。

二、五個頂大的分發足額比例，大約七十三至八十九百分比，這應該可以解釋：學術成績相對優越的學子們，還是認定今年有分科紅利，這點目前大部分的判斷是一一二年還是有分科紅利，但比例應小於去年。另外這樣的現象某種程度也跟分科考試綁部分學測成績有關，所以學測考優異的同學，除了在分科紅利的制度趨勢下，也能繼續在分科入學先佔據一定既有優勢，因此不願將就已錄取頂大的非理想科系，這可讓大考中心再思考合理的分科考試科目數。

三、一線的老牌私立大學一一二年足額學測分發比例與一一一年相較，大多掉了十幾個百分比，這可以顯現中後段國立大學與老牌一線私立大學的競爭加劇，教育部對於合理公立／私立大學的結構比例，應該要有公開論述的中長期政策規劃與配套。

（作者為世新大學副教授，曾任國高中家長會副會長）

缺額不斷攀升 代表制度有問題

◎ 徐嘉欣

一一二學年度大學申請入學考試於十四日公告結果，獲分發人數三八九五三人，分發率為五十一．一八％，是近九年來新低；而缺額則高達一六一二一個，相較於去年爆增超過五千個缺額，也是歷年來的新高，其中還不乏明星大學。有人將這現象歸因於去年的「分發考試」有多人低分高就，所以使得今年考生也想嘗試看看，是否能在分發考試時考上更理想的大學。這是無可厚非，畢竟「人往高處爬」，但是考試所講究的就是公平，同樣的資質程度，卻上了不同的大學，筆者認為這有檢討的必要。

筆者也認為去年分發入學有多人「低分高就」，的確是很大的因素，讓考生放棄申請入學，決定在七月分發考試時再來搏一搏，畢竟有機會誰都想試看看。筆者兒子的同學是重考生，在申請入學時申請到政大，但是放棄了，在分發入學上了台大，他自己都覺得意外，同學們都羨慕他，說他運氣真好。而似兒子同學這樣的考生，去年可是很多呢。

固然考試充滿了不確定性，也不見得分發入學上的大學一定比申請入學來得好，但是當申請入學缺額人數不斷在攀升時，就代表這樣的制度有問題，筆者非專家，但認為大考中心應與大學端坐下來共商對策，畢竟這不是正常的現象。

（作者曾任高中教師，高雄市民）

適性輔導真有在做？

◎ 陳啟濃

大學申請入學榜單公布，幾所頂大各自出現了一、二百個缺額，這樣的現象要檢討的是：高中端的適性輔導真的有落實在做？

這個問題會影響到高中生能否透過高中三年的適性輔導，透過大學的申請入學，進入適合自己能力興趣發展的科系。然而我們看到放榜後高中紛紛強調頂大以及醫學系的名單，對於強調學生能適性選上自己第一志願這件事，看來不是怎麼重視。

另外，大學應否放棄訂定學測分數門檻？如果高中的適性教育做得好，學習歷程完整的呈現，再透過口試，應該能看出學生是否具備該大學科系的學習潛力。

（作者為教育工作者，南投縣民）

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