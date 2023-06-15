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自由廣場》評《全民國防應變手冊》

2023/06/15 05:30

◎ 方屏生

國防部十三日公布最新版《全民國防應變手冊》，新增「敵我識別」、「掌握正確訊息方式」等篇章。就敵我識別而言，筆者鼓勵軍方「多元學習」，以民眾的視角看世界，才不會事倍功半。分析如下。

一、除非資深軍事人員，否則一般民眾難以區別國軍與中共解放軍的迷彩服。即便是我國陸軍與陸戰隊的迷彩服，也是雌雄莫辨。

二、Ｑ版繪圖，增加識別困難度。因為戰時要把腦海裡的Ｑ版印象轉化為真人，落差極大。

三、Ｑ版國軍「開口笑」，中共解放軍「嘴角往下翹」，這就是典型的畫蛇添足，關起門來志得意滿。

四、迷彩服上的階級與兵科，不僅一般民眾看不懂，義務役士兵應該也不了解，因為沒接觸過其他兵科，也不清楚戰時有任何關連。

至於整本《全民國防應變手冊》（下載：https://aodm.mnd.gov.tw/UFile/down/69_2023061309580101_全民國防應變手冊.pdf），盼望能抱持使命感編撰，成為家家戶戶重要的應變求生手冊；也期望可以化繁為簡，清晰易懂，強化民眾閱讀的意願，並將重點牢記。否則若是賣弄所謂創意，貪求媒體讚賞，或自認成效良好，恐將白忙一場。

（作者為陸戰隊退役少校，台中市民）

從高秉涵談敵我辨別

◎ 宋啓成

一九四八年九月，國共內戰方熾，當時家住山東菏澤，出身於一個忠貞國民黨員家庭的高秉涵，因身為小學校長的父親遭共產黨地方部隊就地槍決，高母擔心才十三歲的高秉涵難逃毒手，便不顧一切，要他跟著國軍部隊遠離家鄉，臨行前特別提到「軍帽上有個太陽的才是國軍，紅星星的是共產黨部隊，一定要看清楚，別跟錯了……」。

少年不識愁滋味的高秉涵，一路上歷經艱難險阻，有一天，就在福建隨國軍紮營用餐時，恰巧一名士兵走路不慎，將一碗熱粥打翻且不偏不差地燙傷高的雙腳。當時軍中嚴重缺乏醫療用品，大熱天加上不停的急行軍，原已燙傷的兩條小腿起了水泡，引發劇烈疼痛及發燒，高秉涵於是跟不上部隊的腳步。

這時，在後面追趕的共軍來了，一名身背紅十字包的共軍衛生員叫住他，「小朋友你腿上都是蛆，腫得很嚴重，我來救救你！」高秉涵看到那人帽上的紅色星星，雖想逃跑，但力不從心，但終究得到治療，保住一命。即便這條命是共軍衛生員幫他保住的，但他還是記得媽媽「別跟錯了」叮嚀，當時志得意滿的共軍也沒有為難他，便跟著國軍來到台灣，後來當上了律師。

從高秉涵的經歷可知，母親「軍帽上有個太陽才是國軍」的簡易「軍服識別教育」，成了他明辨敵我的重要關鍵；即便已遭共軍攔下且生命垂危之時，小小年紀的他依舊能夠如此。拿這則故事來看國防部日前公布的《全民國防應變手冊》有關敵我軍服識別內容，或許凸顯了化繁為簡的重要。

現代軍服除要求舒適與操作便利外，還重視融合戰場環境，就連軍服上的各種徽章也強調「低視度」，目的在提高官兵作戰存活率。對照高秉涵離家前母親的叮嚀，如何識別敵我顯然已較當年更加困難。因此，筆者認為，與其強調敵我軍服有哪些特點，開宗明義就把可立刻辨別敵我的地方講清楚，或許更有益於這本冊子所欲達到的目標。

（作者為前國防大學戰爭學院上校教官，現任世新大學兼任助理教授）

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