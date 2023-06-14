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自由廣場》那些年 我們這樣對付飆車仔

2023/06/14 05:30

◎ 蘇天從

夏天到了，飆車族又開始深夜飆車，伴隨著擾人清夢的噪音一直困擾大眾，也是警察重點取締的項目，個人之前在某縣市工作，該縣市有快速道路貫穿，連接筆直寬闊的縱橫幹道，提供飆車族天然的環境，經多次封街攔檢對取締機車成效尚好，但對汽車則望塵莫及，後來我們改變了策略，結合交通隊的移動式超速照相、環保、監理單位的共同查辦，效果就立竿見影。

我們都選擇深夜，首先派員警在要下快速道路下方的平面道路，往前延伸數個路口當辨音斥候，聽到有飆車者快速到來，就以無線電通報，在下快速道路沿線操控號誌的員警都穿上暗色衣服欺敵，開綠燈讓飆車飆一下，先拍一張超速照相，然後在下幾個較長路段的路口，開黃燈轉紅燈，讓飆車者平安停下，當飆車者慢慢停下，警車才從橫巷開出來包抄。

一般來說，飆車仔見第一個紅燈是不會停的，我們除了告發超速，外加一張闖紅燈，環保局同時告發噪音，監理單位依道路交通管理處罰條例第十六條第一項第二款告發：排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全。

除了裁罰以外，事實上噪音管制法第十三條，人民得向主管機關檢舉使用中機動車輛噪音妨害安寧情形，被檢舉之車輛經主管機關通知者，應於指定期限內至指定地點接受檢驗。

這個條文的精神是接受一般民眾檢舉，我們也要求同仁，在勤務中如果看到飆車噪音車輛即呈報分局發函給環保局通知複檢，尤其是汽車改裝消音器被通知複檢時，還要重新拆卸，裝上合法的消音器，費時費工又費錢。警察、環保、監理共同合作，大家都來舉發，一定會還給大家清夢。

（作者從事公職、著有百官行述）

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