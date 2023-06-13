自由廣場》持續關注性平、幼保議題 目光別移開

◎ 張約翰

最近兩週社群平台上，最熱門的議題包括性騷擾、幼教機構案，以及一個月前因車禍引發關注的行人地獄現象，共同點就是，都攸關個人權益、無論藍綠人人都有可能遇到的結構性問題。這些結構性問題也都有長期的性別、勞動、經濟和文化方面的原因，因此很難短期內拿出立竿見影的成果，也就很容易遭到政治人物規避。

這些議題還有另一個共同點。由於是長期的結構性問題，在政治人物任內出事的機會不分政黨都差不多，這時能不能推出進步的政策調整結構以改善問題，就是檢驗政治人物的機會，但我們比較常看到的，仍然是以歷史共業為藉口逃避改革，更等而下之的就是拿對立政黨同樣的缺失當藉口，最糟的是以操作其他議題轉移社會大眾關注的目光。

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由於我們就是結構的一部分，要改善這些長期的結構性問題，避免自己的權益成為歷史共業的祭品，我們也有應該做的事，那就是藉由持續的關注，才能讓民選政治人物知道選民想要的是什麼。因此，為了不要輕易被帶風向轉移焦點，對於如何看待相關議題的社群平台討論，筆者有幾點建議。

首先，這些被視為歷史共業的議題，不管當初是誰、是如何造成，在任的政治人物不論官員、民代都有義務改革。因此如果議題被帶往都是某某政黨的縣市才會有這種問題，或是對方陣營執政縣市比我方還爛之類的方向，就有推卸責任的可能，以拖延等待下一個議題爆發轉移焦點。

其次，要看政治人物做了什麼，而不是嘴巴說說。有沒有提出建設性的討論方向，有沒有推動改變的動作，這些才是應該關注的；至於提出一個新口號，卻沒有實質內涵，這種風向也是哄騙選民而已。

最後，小心別落入把這些議題當成不同政黨支持者之間對決的圈套。支持女性就說是打壓男性、打壓傳統價值，支持育兒就說是仇富左膠，支持行人路權就說是欺負駕駛人和小商家。這種刻意挑起對立阻礙改革的討論，一樣是在為政治人物卸責作準備。

雖然很遺憾的，每次都要有人走上祭壇，議題才會得到重視，但如果我們連不被移開目光都辦不到，那走上祭壇的人只能白白犧牲了。

（作者是世新大學傳播博士）

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