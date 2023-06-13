自由廣場》不容對幼兒假鎮靜 真毒害

◎ 林應然

新北幼兒園餵食兒童安眠藥事件越演越烈，這件只為讓幼兒安靜、讓老師可以休息而荼毒幼兒案，相當不應該也不可思議，據傳至今已有多名幼兒被驗出有安眠鎮靜藥品「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物殘留。其中巴比妥為鎮靜安眠劑，為三級管制藥品與三級毒品；大人的半衰期約一百小時，兒童更長一些，因此如果間隔已達數日或數週才驗血，往往濃度已很低而驗不出來，只能再從尿液及毛髮去檢測；至於苯二氮平類也同為鎮靜安眠劑，屬四級毒品，半衰期隨長短效藥物而不同，一般也約數天，同樣可能驗不出來。但大家最關心的是，既然是管制藥品，園方怎會如此輕易取得，相關單位卻又找不到藥物來自何方？

部分媒體及相關受訪者甚至主觀認為，被餵食的巴比妥鹽藥品來源是取自醫師開立複方藥品或單方藥品給病童之觀點，也必須加以澄清，單方的巴比妥鹽是一種第三級管制藥品，領受人須持管制藥品專用處方身分證明簽名領受，並造冊登記，衛生局一定會到領有管制藥品的醫療院所不定期檢查，若有違失，起碼罰款六萬元以上，醫療院所極不可能隨便開立而不留痕跡。幼兒園幫兒童服務餵藥是常有的事，但皆會依父母提供給幼兒園之藥袋內的醫師處方箋餵藥，不可能由老師自行拿出五顏六色的藥水幫兒童餵藥，更不可能含有不明來源之管制藥。

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因此，藥品可能來自合法依健保規定取得的其他人、違法未登記自費販賣藥品的藥局（假消耗真販賣），或違法自費開立藥品的醫療院所（假報銷真處方），甚至來自違法境外或網路購物。司法機關及衞生主管機關應儘速追查藥品的來源並嚴懲不法，在藥品來源未獲澄清之前，最好不要影射藥品的來源，若病人不是屬於癲癇的神經疾病，合法的醫師絕不可能會開立巴比妥鹽等鎮靜安眠劑藥品給兒童病人服用，更不可能在一般疾病開立含有巴比妥鹽的複方藥品給兒童服用，若真有開立，院所每日都會將處方上傳雲端健保資料庫，一定可以在兒童看診的醫療院所及健保資料庫中查到，因此切勿妄自揣測，以免造成社會恐慌。

（作者是資深小兒科醫師、中華民國基層醫療協會理事長、兒科醫學會監事）

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