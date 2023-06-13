自由廣場》從彼得原理 看侯侯做代誌

◎ 陳文卿

遠見雜誌不久前公布縣市長施政滿意度調查結果，在六都的排序中，新北市長侯友宜雖僅次於台中市長盧秀燕，但滿意度與去年相較卻大跌將近十二％。調查透露兩個重要的訊息，一是新北市民很寬厚的認為侯友宜是個表現還算不錯的市長，另一是對他竟要拋棄市長職位去選總統深深不以為然。

侯友宜是警探出身，之前給人的感覺就是憨厚木訥。不像韓國瑜口舌機靈可以說得天花亂墜，侯友宜則言辭笨拙，而這個特質當市長是OK的。因為縣市首長最重要的是將環保、治安、交通等做好，讓民眾能安居樂業就對了，這是侯友宜強調要「侯侯做代誌」的道理。然而從近日爆發駭人聽聞的幼兒園餵毒新聞來看，連基本的幼兒安全照顧都出了問題，他有好好做代誌嗎？偏偏他又東施效顰提出「○到六歲國家養」的政見，豈不笑話？

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此外，如果要當總統，重要的不僅是執行面，而且是政策方向。也就是說，要做好什麼事才更重要。國際外交、兩岸關係，以及經濟能源政策等，都是中央必須從國家整體利益思考的大方向，這點可能是侯友宜力有未逮之處。換句話說，縣市長只要「do the thing right」就好，但國家領導人則必須「do the right thing」，而後者遠比前者更重要！因此，侯友宜如果要選總統，就必須告訴大家，他將要「好好做好 啥代誌」？

管理學上有個大家都很熟悉的「彼得原理」，意思是職場上某一位表現優異的人會不斷獲得擢升，並一直升到他無法勝任的高階職位，而這對他本人以及組織而言，都是一場悲劇。

國民黨徵召侯友宜成為總統候選人，是否可能墮入「彼得原理」的預言，大家且慢慢看下去。

（作者從事環保服務業）

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