自由廣場》從彼得原理 看侯侯做代誌

◎ 陳文卿

遠見雜誌不久前公布縣市長施政滿意度調查結果,在六都的排序中,新北市長侯友宜雖僅次於台中市長盧秀燕,但滿意度與去年相較卻大跌將近十二%。調查透露兩個重要的訊息,一是新北市民很寬厚的認為侯友宜是個表現還算不錯的市長,另一是對他竟要拋棄市長職位去選總統深深不以為然。

侯友宜是警探出身,之前給人的感覺就是憨厚木訥。不像韓國瑜口舌機靈可以說得天花亂墜,侯友宜則言辭笨拙,而這個特質當市長是OK的。因為縣市首長最重要的是將環保、治安、交通等做好,讓民眾能安居樂業就對了,這是侯友宜強調要「侯侯做代誌」的道理。然而從近日爆發駭人聽聞的幼兒園餵毒新聞來看,連基本的幼兒安全照顧都出了問題,他有好好做代誌嗎?偏偏他又東施效顰提出「○到六歲國家養」的政見,豈不笑話?

請繼續往下閱讀...

此外,如果要當總統,重要的不僅是執行面,而且是政策方向。也就是說,要做好什麼事才更重要。國際外交、兩岸關係,以及經濟能源政策等,都是中央必須從國家整體利益思考的大方向,這點可能是侯友宜力有未逮之處。換句話說,縣市長只要「do the thing right」就好,但國家領導人則必須「do the right thing」,而後者遠比前者更重要!因此,侯友宜如果要選總統,就必須告訴大家,他將要「好好做好 啥代誌」?

管理學上有個大家都很熟悉的「彼得原理」,意思是職場上某一位表現優異的人會不斷獲得擢升,並一直升到他無法勝任的高階職位,而這對他本人以及組織而言,都是一場悲劇。

國民黨徵召侯友宜成為總統候選人,是否可能墮入「彼得原理」的預言,大家且慢慢看下去。

(作者從事環保服務業)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法